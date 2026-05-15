È stata presentata a Roma la ventitreesima edizione del campionato di beach soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, un evento che si preannuncia ricco di emozioni e spettacolo. La stagione 2026 si snoderà lungo le coste italiane, offrendo un percorso unico che coniuga in maniera esemplare sport, promozione territoriale, turismo ed eventi. Questa iniziativa, giunta a un traguardo significativo, mira a valorizzare le bellezze del nostro Paese attraverso la dinamicità e l'attrattiva del beach soccer.

“Ventitré anni di beach soccer rappresentano un vero e proprio record, testimoniando la solidità e il successo di questa disciplina”, ha dichiarato il presidente della LND, Giancarlo Abete, durante la presentazione.

Ha inoltre sottolineato come il beach soccer sia una realtà che “coniuga in modo virtuoso sport e territorio, svolgendosi in luoghi di grande richiamo turistico”. Abete ha ribadito l'impegno della LND in questo percorso, evidenziando l'articolazione di una dimensione “crescente e sempre più vasta”, con il turismo riconosciuto come una realtà destinata a espandersi esponenzialmente a livello globale.

Il calendario della stagione 2026

Il campionato di beach soccer 2026 prenderà il via ufficialmente il 30 maggio nella suggestiva cornice di Castelsardo, in provincia di Sassari. Questa località, per la prima volta nella sua storia, avrà l'onore di ospitare la prestigiosa poule scudetto e la finale della Supercoppa maschile, segnando un inizio di stagione di grande impatto.

La kermesse sportiva si concluderà in Sicilia, a Scoglitti (Ragusa), con un gran finale previsto dal 4 al 9 agosto. Qui si disputeranno le attesissime finali scudetto maschili e femminili, insieme ai decisivi playoff promozione, che decreteranno le squadre che accederanno alla massima serie.

Un format in continua evoluzione

La stagione 2026 del beach soccer della LND conferma la sua crescita costante e l'affermazione come un format sportivo e territoriale di successo. Questo evento è sempre più riconosciuto per la sua capacità di unire lo spettacolo agonistico con l'identità e la valorizzazione delle comunità ospitanti. Il beach soccer si rivela così un veicolo efficace per promuovere le località balneari italiane, creando un legame indissolubile tra l'azione in campo e l'esperienza turistica offerta dai territori.

Le tappe dettagliate del campionato

Il Dipartimento Beach Soccer della FIGC-LND ha delineato un calendario ricco e articolato per la stagione. Si inizierà a Castelsardo dal 30 maggio al 2 giugno con la Poule Scudetto, culminando il 2 giugno con la finale della Supercoppa maschile. Il Campionato Under 20 animerà Terracina dal 10 al 14 giugno, con la finale di Supercoppa Under 20 il 14 giugno, seguita dalla Coppa Italia maschile, sempre a Terracina, dal 17 al 21 giugno. La Coppa Italia femminile si sposterà a Lignano Sabbiadoro dal 25 al 28 giugno, in concomitanza con la Poule Promozione. Successivamente, la Poule Promozione farà tappa a Praia a Mare dal 3 al 5 luglio, che ospiterà anche la Coppa Italia Under 20 dal 7 al 10 luglio e la Poule Scudetto dal 10 al 12 luglio.

Il mese di luglio vedrà anche Anzio protagonista, con la Poule Promozione dal 17 al 19 luglio, il Campionato Femminile dal 21 al 24 luglio, la Poule Scudetto dal 24 al 25 luglio, la Serie B dal 24 al 26 luglio e la finale di Supercoppa femminile il 25 luglio. La grande conclusione della stagione avverrà a Scoglitti: dal 4 al 6 agosto si terranno le finali playoff promozione, dal 5 al 6 agosto le finali del Campionato Under 20, dal 7 al 9 agosto le finali del Campionato Serie A maschile e, infine, dall’8 al 9 agosto le finali del Campionato Femminile, chiudendo un'intensa stagione di beach soccer.