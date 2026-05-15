David Beckham, ex capitano dell’Inghilterra, ha raggiunto un traguardo storico: è il primo atleta britannico a entrare nella prestigiosa classifica dei più ricchi del Sunday Times 2026. Il suo patrimonio, congiunto con la moglie Victoria Beckham, è stimato in 1,185 miliardi di sterline, circa 1,39 miliardi di euro. Questa cifra li colloca al secondo posto tra le figure più facoltose legate allo sport nel Regno Unito, dietro solo alla famiglia di Bernie Ecclestone, il cui patrimonio supera i 2,3 miliardi di euro.

Le fonti di ricchezza di David Beckham includono il ruolo di ambasciatore globale per marchi come Adidas e Hugo Boss, e la comproprietà dell’Inter Miami, club calcistico statunitense valutato oltre un miliardo di euro.

La fortuna di Victoria Beckham, invece, deriva dal successo del suo marchio di moda. La loro inclusione nella classifica evidenzia i successi sia sportivi che imprenditoriali della coppia.

Gli sportivi più facoltosi del Regno Unito

Nella classifica degli sportivi più ricchi del Regno Unito, il golfista nord-irlandese Rory McIlroy si posiziona al settimo posto con un patrimonio di 380 milioni di euro. Tra i pugili, Anthony Joshua vanta 281 milioni di euro, superando Tyson Fury, con 190 milioni di euro. Il pilota di Formula 1 Sir Lewis Hamilton è quinto con 509 milioni di euro. Chiudono la top ten, con circa 129 milioni di euro ciascuno, il calciatore Harry Kane, attualmente al Bayern Monaco, e il tennista Andy Murray.

Nel panorama globale, i Dallas Cowboys si confermano la squadra sportiva più preziosa al mondo. Cristiano Ronaldo rimane tra gli atleti più pagati. I promotori di incontri di boxe Barry ed Eddie Hearn entrano nel club dei miliardari con un patrimonio stimato in 1,21 miliardi di euro.

Il valore dell'Inter Miami

L'Inter Miami, club di cui Beckham è comproprietario, è considerato la squadra più preziosa della Major League Soccer, con una valutazione di circa 1,45 miliardi di dollari (equivalenti a 1,07 miliardi di sterline). Questo dato conferma l’impatto di Beckham non solo come ex calciatore di successo, ma anche come imprenditore capace di valorizzare il proprio brand a livello internazionale.

Il successo dei Beckham nella Sunday Times Rich List rappresenta un traguardo significativo per lo sport britannico, segnando la prima volta che un atleta raggiunge la soglia del miliardo di sterline. La loro posizione in classifica riflette la crescente importanza delle attività extra-sportive e degli investimenti nel percorso professionale degli sportivi di alto livello.