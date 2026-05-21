Un momento di tenerezza ha animato i campi di allenamento del Roland-Garros a Parigi, dove la tennista Belinda Bencic ha condiviso una sessione pre-torneo con la sua figlia di due anni, Bella. La scena ha messo in luce il ruolo di madre dell'atleta nel contesto della sua carriera sportiva, offrendo uno sguardo sull'equilibrio tra responsabilità professionali e familiari. La notizia è emersa giovedì 21 maggio 2026.

L'incontro a Roland-Garros

Belinda Bencic ha permesso a Bella di affiancarla durante un allenamento cruciale per il Roland-Garros. L'immagine di madre e figlia è stata immortalata e condivisa ufficialmente, suscitando ampio apprezzamento.

I legami familiari possono arricchire l'esperienza sportiva anche negli ambienti competitivi.

Dettagli dell'allenamento e il legame familiare

La scena è stata resa commovente e divertente dall'imitazione di Bella della posizione di ritorno tipica della madre. Con innocenza, la bambina ha riprodotto i gesti della campionessa, regalando un sorriso a tutti. L'incontro sul campo si è verificato quasi un mese dopo il secondo compleanno di Bella, celebrato il 23 aprile. La piccola è la primogenita di Belinda Bencic e del suo compagno, Martin Hromkovic. La loro famiglia continua a condividere momenti significativi, intrecciando vita privata e pubblica.

Sport e maternità

La presenza di Bella accanto alla madre durante gli allenamenti non è un evento isolato.

La bambina ha già partecipato a momenti simili, dimostrando di essere una presenza costante e affettuosa nella vita sportiva di Belinda Bencic. La scena parigina si configura come un esempio del delicato equilibrio che Belinda Bencic sta costruendo tra le esigenze della sua carriera tennistica e il suo ruolo di madre, dimostrando che è possibile perseguire l'eccellenza sportiva senza rinunciare ai valori familiari.