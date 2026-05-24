L'avventura di Mattia Bellucci al Roland Garros si è conclusa prematuramente, con l'eliminazione al primo turno per mano del francese Quentin Halys. Sul campo parigino, l'azzurro, numero 72 del ranking ATP, ha ceduto in tre set con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. L'incontro, durato due ore e mezza, ha visto Bellucci tentare di rimanere in partita, soprattutto nel secondo set, ma senza riuscire a invertire l'inerzia del match.

Per Bellucci si tratta della terza eliminazione consecutiva al primo turno nel torneo dello Slam sulla terra rossa di Parigi, un dato che conferma le sue difficoltà su questa superficie.

Halys, numero 88 del mondo, ha mostrato solidità, gestendo con efficacia i momenti chiave. Il secondo set, il più combattuto, si è risolto al tie-break, dove l'italiano non è riuscito a sfruttare le occasioni per allungare la partita.

Bellucci fuori, Halys avanza

La sconfitta di Bellucci giunge in una stagione in cui il tennista italiano cerca di consolidare la propria posizione nel circuito maggiore. Nonostante l'uscita prematura, la partecipazione al Roland Garros rappresenta comunque un'opportunità di crescita e confronto a livello internazionale. Halys, dal canto suo, prosegue il suo cammino nel torneo, forte di una prestazione convincente che gli apre le porte del secondo turno.

Gli altri italiani in campo

La giornata del tennis italiano ha offerto anche momenti positivi. Spicca il debutto da sogno di Federico Cinà, che ha superato Reilly Opelka in cinque set. Con questa vittoria, Cinà diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner, avanzando al secondo turno. Per Bellucci, invece, la terza eliminazione consecutiva al primo turno sottolinea la necessità di maggiore continuità nei tornei dello Slam. La presenza italiana è stata completata dall'impegno di Lorenzo Sonego contro Herbert, a conferma della nutrita rappresentanza azzurra nel prestigioso torneo sulla terra rossa.