Il tennista statunitense Ben Shelton, attuale numero sei del ranking mondiale, ha confermato la sua partecipazione con il Team World alla Laver Cup 2026. L'evento di prestigio si terrà presso la celebre O2 Arena di Londra, dal 25 al 27 settembre, promettendo uno spettacolo di altissimo livello. L'annuncio rafforza significativamente la formazione del Team World, che potrà contare anche su altri talenti di spicco come Taylor Fritz, numero sette del mondo, e Alex de Minaur, posizionato all'ottavo posto. Con questa solida squadra, il Team World si prepara a difendere il titolo conquistato nella precedente edizione della competizione.

La Laver Cup 2026 si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis, con la presenza confermata di almeno cinque dei primi dieci giocatori del ranking ATP. Oltre ai già citati Shelton, Fritz e de Minaur per il Team World, sono stati ufficializzati anche Carlos Alcaraz, numero due del mondo, e Alexander Zverev, numero tre, che rappresenteranno il Team Europe. Ulteriori annunci sui partecipanti sono attesi nei prossimi mesi, a testimonianza dell'elevatissimo calibro che caratterizzerà questa edizione del torneo.

Il Percorso di Ben Shelton

Per Ben Shelton, la partecipazione alla Laver Cup non è solo un impegno agonistico, ma anche un'opportunità di crescita personale e professionale di grande valore.

Il giovane statunitense, che oggi ha ventitré anni, vanta un record di sei vittorie e due sconfitte nelle sue precedenti apparizioni alla competizione, precisamente a Vancouver nel 2023 e a Berlino nel 2024. Aveva purtroppo dovuto saltare l'ultima edizione a causa di un infortunio, rendendo il suo ritorno ancora più significativo. Shelton ha espresso grande entusiasmo per la possibilità di condividere il campo e trascorrere tempo con autentiche leggende del tennis quali Andre Agassi e Pat Rafter, rispettivamente capitano e vice-capitano del Team World, sottolineando l'importanza di tale esperienza per la sua carriera.

Il talento di Shelton è in costante ascesa, come dimostrano i due titoli ATP già conquistati in questa stagione, a Dallas e Monaco di Baviera, che portano a cinque il totale dei trofei vinti in carriera.

La sua crescita costante e la determinazione mostrata negli ultimi mesi lo rendono uno dei punti di forza della squadra guidata da Agassi. Quest'ultimo ha manifestato grande soddisfazione per il ritorno di Shelton, ricordando anche un legame personale con la famiglia del giocatore, avendo avuto in passato l'occasione di affrontare in campo il padre, Bryan Shelton.

L'Attesa Cresce per la Laver Cup 2026

L'attesa per la Laver Cup 2026 è già palpabile tra gli addetti ai lavori e il pubblico. I biglietti per le singole sessioni saranno disponibili per l'acquisto a partire da venerdì 15 maggio, con inizio delle vendite alle ore 10:00 BST. La presenza di un così elevato numero di top player e la scelta di una location prestigiosa come la O2 Arena di Londra promettono un'edizione di grande richiamo e spettacolo per tutti gli appassionati.

Nei prossimi mesi, sono previsti ulteriori annunci sui nomi che andranno a completare le due squadre, alimentando ulteriormente l'entusiasmo e la prospettiva di vedere in campo altri protagonisti di spicco del circuito mondiale del tennis.