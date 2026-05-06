La terra rossa del Foro Italico ospita una sfida affascinante nel secondo turno del WTA di Roma. Si affrontano la svizzera Belinda Bencic e la canadese Bianca Andreescu, in un match in programma giovedì 7 maggio. L'incontro mette in palio un posto nei sedicesimi di finale di uno dei tornei più prestigiosi della stagione sul rosso. Bencic, giocatrice consolidata ai vertici, cerca conferme su una superficie che può esaltare il suo gioco d'anticipo. Andreescu, ex campionessa Slam in risalita, vuole dimostrare di essere tornata a livelli competitivi dopo un periodo difficile, avendo già superato un turno impegnativo.

Bencic favorita, ma Andreescu può sorprendere

Le quote dei principali bookmaker vedono Belinda Bencic netta favorita. 10Bet quota il suo successo a 1.20, mentre un'affermazione di Bianca Andreescu è data a 4.33. Valutazioni simili arrivano da Betfair (1.21 per Bencic, 4.50 per Andreescu). Questa disparità riflette il ranking e la continuità di risultati della svizzera. Tuttavia, il pronostico non è scontato. Andreescu ha dimostrato nel suo match di primo turno di trovarsi a suo agio sulla terra romana e possiede le armi per mettere in difficoltà chiunque. Bencic, d'altro canto, arriva da una sconfitta inattesa a Madrid. Il nostro pronostico pende verso una vittoria di Bencic, ma è probabile che la canadese riesca a strapparle almeno un set, rendendo la partita più combattuta del previsto.

Un'opzione interessante potrebbe essere puntare su un numero di game totali superiore alla soglia proposta dai bookmaker.

Le statistiche del primo turno: Bencic in difficoltà, Andreescu cinica

Belinda Bencic è reduce dalla prematura eliminazione agli ottavi di finale del WTA di Madrid per mano di Hailey Baptiste (1-6, 7-6, 3-6). Le statistiche di quella partita rivelano criticità nel gioco della svizzera: nonostante un servizio non disastroso (3 ace, 3 doppi falli, 65% di prime), la resa è stata insufficiente, con il 63% di punti vinti con la prima e solo il 47% con la seconda. Il dato più allarmante riguarda l'incapacità di capitalizzare le occasioni create: Bencic ha convertito 1 palla break su 8, un'inefficacia che le è costata cara.

Complessivamente, ha vinto appena il 44% dei punti totali (97 su 218).

Bianca Andreescu, al contrario, arriva con il morale alto, forte della solida vittoria al primo turno a Roma contro Sofia Kenin (6-4, 7-5). La canadese ha mostrato un tennis aggressivo e cinico. I suoi numeri sono indicativi: 5 ace a fronte di 5 doppi falli, con il 65% di prime e il 63% di punti vinti. La sua performance nei momenti cruciali ha fatto la differenza: Andreescu ha convertito 5 palle break su 6 (83%) e ne ha salvate il 50% (3 su 6). La sua aggressività in risposta le ha permesso di vincere il 48% dei punti giocati sul servizio dell'avversaria, un fattore che potrebbe mettere in seria difficoltà anche una giocatrice solida come Bencic.

Ranking e precedenti: un divario che il campo potrebbe colmare

La differenza nel ranking WTA è abissale. Belinda Bencic occupa stabilmente la 12ª posizione mondiale con 3090 punti, a conferma del suo status di top player. Bianca Andreescu si trova al 137° posto con 564 punti. Questa classifica, tuttavia, è conseguenza di lunghi periodi di stop. Il suo ranking è in crescita e la vittoria al primo turno a Roma le garantirà ulteriori passi avanti. Non risultano precedenti ufficiali recenti tra le due giocatrici, il che aggiunge un ulteriore elemento di incertezza e curiosità a una sfida che si preannuncia spettacolare.

Questo match si configura come un intrigante test di maturità e forma per entrambe.

Per Bencic sarà fondamentale ritrovare fiducia e concretezza, specialmente nei punti importanti. Per Andreescu, l'obiettivo è continuare a costruire il suo percorso di rientro, dimostrando che il talento e la determinazione che l'hanno portata a vincere uno US Open possono ancora fare la differenza contro le migliori del mondo, anche sulla terra battuta.