Matteo Berrettini ha compiuto una vera impresa al Roland Garros, superando Francisco Comesana al termine di una sfida estenuante durata oltre cinque ore. L’incontro, disputato sui campi parigini, ha visto il tennista italiano prevalere con il punteggio di 7‑6, 5‑7, 6‑7, 6‑4, 7‑6. La vittoria è stata conquistata dopo aver annullato ben due match point all’argentino nel super tie-break finale, un momento di altissima tensione. Questo successo permette a Berrettini di accedere agli ottavi di finale del torneo, confermando la sua notevole capacità di resistere e imporsi nei momenti più difficili.

Il match si è rivelato una vera battaglia, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte e una tensione altissima mantenuta fino all’ultimo punto. Berrettini ha dimostrato grande lucidità e determinazione, riuscendo a mantenere la calma nei frangenti decisivi, in particolare durante il super tie-break del quinto set, dove ha saputo annullare i due match point a Comesana. Il pubblico presente ha offerto un sostegno incessante all’azzurro per tutta la durata dell’incontro, contribuendo a creare un’atmosfera carica di emozione e partecipazione.

Le dichiarazioni di Berrettini dopo il trionfo

Al termine della maratona, Berrettini è apparso visibilmente provato dalla fatica, ma al contempo estremamente grato per il risultato raggiunto.

Il tennista italiano ha espresso la sua soddisfazione: “Sono stanco, contento, grato per questa squadra incredibile. C’è anche mio fratello. Il pubblico è stato incredibile e mi ha sostenuto. Non me l’aspettavo, ma c’è tanto lavoro dietro sia fisicamente che mentalmente”. Queste parole sottolineano l’enorme sforzo fisico e mentale sostenuto durante la partita e l’importanza cruciale del supporto ricevuto dal suo team e dagli spettatori.

La vittoria su Comesana assume un momento significativo nella stagione di Berrettini, segnando il suo ritorno da protagonista in un Slam dove non raggiungeva i quarti di finale dal 2021. L’accesso agli ottavi rilancia con forza le ambizioni dell’azzurro, il quale ha dimostrato di poter competere ad alti livelli anche dopo aver attraversato un periodo complicato.

Questo risultato conferma la sua resilienza e la sua determinazione nel perseguire obiettivi importanti.

Il valore della vittoria e il percorso di Berrettini

Il Roland Garros è universalmente riconosciuto come uno dei tornei più prestigiosi del circuito tennistico, e la prestazione di Berrettini acquisisce un valore ancora maggiore se si considera la sua assenza dai quarti di finale dal 2021. La maratona contro Comesana, protrattasi per cinque ore e sedici minuti, evidenzia la straordinaria tenacia e la preparazione fisica dell’azzurro. Egli ha saputo gestire con maestria la pressione e le difficoltà intrinseche di un match così combattuto. Il successo ottenuto rappresenta un segnale importante per il prosieguo della sua stagione e per le future ambizioni di Berrettini nel panorama tennistico internazionale, proiettandolo nuovamente tra i protagonisti.