Matteo Berrettini ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros, superando Francisco Comesana in un match memorabile. L'incontro, disputato sul campo Simonne-Mathieu, si è protratto per cinque ore e tredici minuti, qualificandosi come la battaglia più lunga di questa edizione del torneo parigino.

Berrettini ha prevalso in cinque set (7‑6(3), 5‑7, 6‑7(4), 6‑4, 7‑6(13)), una vittoria di grande tenacia. L'azzurro ha salvato ben due match point nel cruciale tie-break del quinto set, dimostrando freddezza eccezionale.

Le dichiarazioni di Berrettini dopo la maratona

Al termine della sfida, Berrettini ha commentato: “Francisco ha giocato una partita incredibile. Ho dovuto trovare la mia strada e ho dato tutto quello che avevo.” Parole che sottolineano l'intensità dello scontro e lo sforzo sostenuto.

Il ritorno agli ottavi del Roland Garros

Con questo successo, Matteo Berrettini accede al quarto turno del Roland Garros per la prima volta dal 2021. Questo risultato è significativo, confermandolo tra i pochi ex finalisti di Slam ancora in gara nel tabellone maschile e segnando un importante passo nel suo percorso di rientro ai massimi livelli.

Il prossimo avversario di Berrettini sarà il vincente tra Juan Manuel Cerundolo e Martin Landaluce, in una sfida cruciale per il prosieguo del suo cammino nel prestigioso torneo di Parigi.

Il percorso di Berrettini: fiducia e determinazione

La maratona vinta contro Comesana segue la convincente prestazione al secondo turno contro Arthur Rinderknech. Berrettini ha riflettuto sul suo ritorno: “L’ultima volta che ho giocato al Roland Garros era il 2021, da allora ci sono stati tanti momenti duri”. Ha espresso soddisfazione per le vittorie e ha sottolineato l'importanza del suo movimento in campo.