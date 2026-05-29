Matteo Berrettini ha espresso grande soddisfazione dopo la vittoria ottenuta nella sessione serale del Roland Garros sul campo Philippe-Chatrier. Ha affrontato e battuto il francese Arthur Rinderknech, numero ventidue del seeding. In conferenza stampa, il tennista italiano ha sottolineato l'importanza di questo successo nel suo percorso di ritorno ad alti livelli.

«Sono orgoglioso del lavoro che ho fatto per tornare, per sentirmi di nuovo bene. È un grande passo avanti, ma ovviamente, quando sei un tennista, cerchi sempre di migliorare, ma anche essere sul centrale contro un francese è stato fantastico», ha dichiarato Berrettini.

Le sue parole evidenziano la soddisfazione personale e la determinazione a proseguire nel percorso di crescita.

Un trionfo che segna il ritorno

Il match contro Rinderknech ha rappresentato per Berrettini non solo una vittoria importante dal punto di vista sportivo, ma anche un segnale positivo sul suo stato di forma e sulla capacità di competere ad alti livelli dopo un periodo complesso. Il centrale del Roland Garros, gremito di pubblico francese, ha aggiunto ulteriore valore all'impresa dell'azzurro, che ha saputo gestire la pressione e portare a casa un risultato significativo.

La prestazione di Berrettini è stata caratterizzata da solidità mentale e tecnica, elementi che il tennista ha più volte sottolineato come fondamentali nel suo percorso di recupero.

Il successo contro un avversario di valore come Rinderknech conferma la crescita e la determinazione dell'italiano nel tornare protagonista nei tornei più prestigiosi.

Il pensiero su Sinner e lo spirito di squadra

Durante la conferenza stampa, a Berrettini è stato chiesto un commento sull'eliminazione di Jannik Sinner dal torneo. L'azzurro ha risposto: «È un peccato. L'ho visto prima che uscisse e gli ho detto che speravo che tornasse molto presto al meglio. Lui ha detto 'sì', mi ha detto 'buona fortuna'. L'ho sentito in conferenza stampa. È ancora concentrato. Quello che ha detto e quello che è accaduto fa parte del nostro sport».

Le parole di Berrettini riflettono non solo il rispetto tra colleghi, ma anche la consapevolezza delle difficoltà che ogni atleta può incontrare nel corso della carriera.

Il sostegno reciproco e la capacità di affrontare insieme i momenti complessi sono elementi che emergono chiaramente dalle dichiarazioni del tennista romano.

Il contesto del Roland Garros

Il Roland Garros rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario tennistico mondiale. La vittoria di Berrettini contro un avversario francese sul centrale di Parigi assume un significato particolare, sia per la difficoltà ambientale sia per il valore simbolico di tornare protagonista in uno Slam. Il torneo, noto per la sua tradizione e per la superficie in terra battuta, mette a dura prova la resistenza e la tecnica dei giocatori, rendendo ogni successo ancora più prezioso.