Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), ha delineato con chiarezza gli ambiziosi obiettivi per l’edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia, il prestigioso torneo in programma al Foro Italico. Le aspirazioni principali, annunciate in un recente incontro con la stampa, si concentrano su tre pilastri fondamentali che mirano a consolidare ulteriormente la grandezza dell'evento: il pubblico, l'impatto economico sul territorio e la speranza di una vittoria italiana. Nello specifico, la Federazione punta a superare le 400.000 presenze paganti, a generare un impatto economico sul territorio superiore a un miliardo di euro e, non da ultimo, a riportare un tennista italiano alla vittoria nel singolare maschile, un traguardo che manca da ben mezzo secolo e che rappresenta un desiderio profondo per tutti gli appassionati.

Traguardi di pubblico e crescita record della biglietteria

La strada verso il raggiungimento delle 400.000 presenze paganti appare già ben avviata e promettente. Binaghi ha infatti evidenziato una significativa e incoraggiante crescita della biglietteria rispetto all'edizione precedente, quella del 2025. A un mese esatto dall'inizio del torneo, sono stati venduti oltre 220.098 biglietti, un dato che non solo rappresenta un aumento dell'8,6% ma ha anche stabilito un nuovo record storico per la manifestazione. Questo risultato è particolarmente notevole se si considerano le attuali limitazioni strutturali del Campo Centrale, che impongono alcune restrizioni sulla capienza. Nonostante tali vincoli, l'obiettivo delle 400.000 presenze è ritenuto ambizioso ma concretamente raggiungibile, anche grazie alla prospettiva di futuri ampliamenti dell’impianto che potranno accogliere un numero ancora maggiore di spettatori e appassionati.

L'impatto economico strategico sul territorio

Oltre al successo di pubblico, il presidente FITP ha fortemente sottolineato l'importanza cruciale dell'impatto economico che l'evento genera per il territorio ospitante. Le stime attuali indicano che la manifestazione supererà il miliardo di euro in termini di benefici economici locali, confermando il suo ruolo strategico non solo nel panorama sportivo ma anche in quello socio-economico della regione. Questo dato evidenzia come gli Internazionali BNL d’Italia siano un motore fondamentale per l'economia locale, attirando investimenti e turismo.

La ricerca del titolo italiano e l'eredità storica

Parallelamente a questi obiettivi numerici e finanziari, una forte emozione e speranza accompagnano la ricerca di un atleta italiano capace di conquistare il singolare maschile, un successo che, come ricordato, manca da cinquant’anni e che riaccenderebbe l'entusiasmo del pubblico di casa.

L'edizione 2026 degli Internazionali BNL d’Italia si svolgerà dal 28 aprile al 17 maggio al Foro Italico e si fonda su una solida eredità. Binaghi ha voluto rendere omaggio a figure storiche del tennis italiano come Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, affermando che "senza di loro siamo più deboli, ma partiamo da una base molto solida grazie a ciò che hanno costruito". Questo riconoscimento evidenzia la continuità e la profondità delle radici su cui il torneo continua a prosperare, guardando al futuro con rinnovato slancio e rispetto per il passato.