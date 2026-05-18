Un’edizione da record per gli Internazionali d’Italia, che si conferma un evento in costante crescita con prospettive future ancora più ambiziose. Il presidente della FITP, Angelo Binaghi, ha tracciato un bilancio estremamente positivo, sottolineando il raggiungimento e il superamento di quattro obiettivi prefissati che hanno segnato il successo del torneo. Tra questi, spiccano il superamento dei 400mila spettatori paganti, l’impressionante impatto economico sul territorio che ha oltrepassato il miliardo di euro, e la storica vittoria nel singolare maschile dopo cinquant’anni.

A coronare il tutto, la sorprendente conquista anche del doppio maschile, un risultato che ha ulteriormente arricchito il trionfo sportivo.

Un successo che supera le attese

Binaghi ha descritto il risultato complessivo come «trionfale», evidenziando come l’unico elemento negativo sia stato il maltempo. Tuttavia, proprio questa difficoltà è stata trasformata in un’opportunità, offrendo «ulteriori margini di crescita» per le edizioni future. Il presidente ha infatti dichiarato che «l’anno prossimo, con un tempo migliore, possiamo ancora crescere come numeri», proiettando il torneo verso nuovi orizzonti di partecipazione e successo. Queste considerazioni sono state espresse durante la sua partecipazione alla trasmissione Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, confermando l’entusiasmo per i risultati ottenuti.

Il rischio Sinner e la telefonata decisiva

L’edizione ha vissuto anche momenti di grande apprensione, in particolare per la possibile assenza di Jannik Sinner, stella del tennis italiano. Binaghi ha rivelato di essere stato «terrorizzato» all’idea di un forfait che avrebbe potuto compromettere l’attrattiva del torneo. Ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dal manager di Sinner, un contatto che avviene solitamente solo in presenza di problemi. La sua reazione, pensando a uno scherzo, è stata emblematica: «ti faccio giocare anche sulla Luna purché venga a Roma», dimostrando la determinazione a garantire la presenza dei migliori atleti e l’importanza attribuita al campione azzurro per il richiamo del pubblico.

Numeri da record e visione per il futuro

I dati confermano la straordinaria crescita del torneo. L’edizione ha registrato un numero eccezionale di spettatori paganti, superando i 418.815, con un totale di circa 578.000 presenze complessive, includendo accrediti e badge. L’indotto economico generato sul territorio è stato stimato in circa un miliardo di euro, con entrate fiscali significative pari a circa 165 milioni, un risultato ottenuto senza alcun contributo pubblico diretto. Questo evidenzia la capacità del torneo di auto-sostenersi e di generare valore in modo indipendente. È stato inoltre riscontrato un notevole aumento dell’interesse a livello internazionale e una forte domanda interna, segnali di un radicamento sempre maggiore dell’evento.

Le prospettive future includono la copertura del Centrale, prevista entro il 2028, un’innovazione che permetterà un ulteriore ampliamento della capienza e, di conseguenza, un incremento del pubblico, consolidando ulteriormente la posizione degli Internazionali d’Italia tra i grandi eventi sportivi mondiali.