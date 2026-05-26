Roma si conferma al centro del panorama sportivo internazionale: la capitale è stata designata come una delle quattro sedi globali del Major Premier Padel 2026. Questo annuncio sottolinea il ruolo strategico che l'Italia ha consolidato nello sviluppo del padel globale.

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp), ha evidenziato come la scelta di Roma sia una chiara testimonianza della credibilità acquisita dalla Fitp nell'organizzazione di grandi eventi internazionali. Binaghi ha rimarcato: "La conferma di Roma tra le sedi dei quattro Major mondiali testimonia il ruolo strategico che l’Italia ha ormai stabilmente assunto nello sviluppo del padel a livello globale e la credibilità costruita dalla Fitp nell’organizzazione dei grandi eventi internazionali".

Il riconoscimento è, secondo Binaghi, frutto di una solida collaborazione istituzionale. Questa sinergia coinvolge la Federazione, Sport e Salute, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Roma Capitale, la Regione Lazio, la Federazione Internazionale Padel e Premier Padel. "Una sinergia che consente al nostro Paese non solo di ospitare manifestazioni di assoluto prestigio, ma anche di generare valore sportivo, economico e promozionale per il territorio", ha aggiunto il presidente.

Roma, capitale degli eventi sportivi internazionali

Il Major Premier Padel si terrà al Foro Italico, dove i migliori atleti del circuito mondiale si sfideranno in una delle tappe più attese. Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute, ha evidenziato la capacità organizzativa che ha permesso la realizzazione di undici campi in tempi record.

"Gli undici campi realizzati in tempi record testimoniano la capacità organizzativa, la visione e il lavoro di squadra tra Sport e Salute, Fitp e federazione internazionale, oltre alla collaborazione tra più istituzioni che rendono possibile un evento di questa portata", ha affermato Nepi Molineris.

Secondo Nepi Molineris, il padel è "uno dei fenomeni sportivi e sociali più significativi del nostro tempo", rafforzando la posizione di Roma come capitale internazionale dei grandi eventi sportivi. Ha sottolineato come questa disciplina stia influenzando il panorama sportivo e il linguaggio delle nuove generazioni, promuovendo valori quali talento, innovazione, inclusione e senso di comunità.

Il Padel in Italia: un fenomeno in espansione

Negli ultimi anni, il padel ha registrato una crescita esponenziale in Italia, sia in termini di praticanti che di eventi organizzati. La presenza costante di Roma tra le sedi dei Major mondiali conferma il ruolo centrale che l'Italia ricopre nello sviluppo di questa disciplina. L'organizzazione di tali manifestazioni rappresenta un'opportunità cruciale per la promozione del territorio e per l'economia locale, grazie all'afflusso di atleti, staff tecnici e appassionati da tutto il mondo.

Il Major Premier Padel di Roma, dal 31 maggio al 7 giugno, consolida la città come punto di riferimento per il padel internazionale, rafforzando la leadership dell'Italia tra i protagonisti di questo sport in continua evoluzione.