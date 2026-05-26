Il percorso di Alexander Blockx al Roland Garros si è interrotto bruscamente a causa di un infortunio. Il giovane tennista belga, che aveva recentemente raggiunto le semifinali a Madrid, è stato costretto al ritiro dal prestigioso torneo parigino. La causa è una distorsione alla caviglia destra, subita durante una sessione di allenamento. Questo sfortunato evento impedisce al ventunenne di scendere in campo per il suo match di secondo turno, inizialmente previsto per domani.

La conseguenza diretta del forfait di Blockx è l'accesso automatico di Alex de Minaur al terzo turno del torneo.

L'australiano avanza così per walkover, senza dover disputare l'incontro di secondo turno. Questa situazione, sebbene vantaggiosa per de Minaur in termini di riposo, sottolinea la delusione per l'uscita di scena di un giocatore che aveva mostrato un'ottima forma.

Nonostante il ritiro, Alexander Blockx aveva iniziato la sua campagna al Roland Garros con una prestazione convincente. Nel suo match di primo turno, il belga aveva dominato il qualificato Coleman Wong, vincendo in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-2. Questa vittoria aveva alimentato le aspettative per il suo cammino nel torneo, rendendo il suo infortunio ancora più amaro.

L'infortunio e il forfait

L'infortunio che ha costretto Blockx a lasciare il torneo è una distorsione alla caviglia destra.

La lesione è stata riportata durante una sessione di allenamento, come confermato dalle prime informazioni. Il tennista ventunenne, che aveva mostrato una buona condizione fisica nelle ultime settimane, si è visto costretto a rinunciare alla competizione e a lasciare Parigi prima del previsto, interrompendo così la sua promettente partecipazione.

Le conseguenze e le reazioni

Ulteriori dettagli indicano che l'infortunio di Blockx si è verificato specificamente durante un allenamento con Fonseca. Il giocatore belga dovrà ora sottoporsi a esami specialistici in Belgio per valutare l'entità della lesione, che non sembrerebbe di lieve entità. Il suo ritiro ha suscitato un'ampia delusione tra gli osservatori e gli appassionati di tennis, che hanno evidenziato come una serie di infortuni stiano purtroppo condizionando il tabellone maschile del Roland Garros.

Per quanto riguarda Alex de Minaur, il suo avanzamento al terzo turno per walkover, pur non essendo conteggiato come una vittoria ufficiale nelle statistiche del torneo, gli permette di proseguire la sua avventura parigina con un vantaggio in termini di energie.