Il Napoli ha sprecato la sua prima occasione per la qualificazione matematica alla Champions League, cadendo in casa contro il Bologna per 3-2 in una partita valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. La sconfitta al “Diego Armando Maradona” costringe gli azzurri a cercare la vittoria nella prossima sfida a Pisa per assicurarsi un posto nell'Europa che conta.

Una partita ricca di emozioni e ribaltamenti

La gara si è rivelata fin da subito ricca di emozioni e colpi di scena. Il Bologna ha sorpreso i padroni di casa portandosi in vantaggio con un gol spettacolare di Federico Bernardeschi.

L'attaccante, partito da centrocampo, ha scambiato con Miranda e, ricevuta palla al limite dell’area, ha scagliato un sinistro potente e preciso sotto l’incrocio dei pali, imprendibile per Milinković-Savić. Poco dopo, i felsinei hanno raddoppiato grazie a un calcio di rigore trasformato da Riccardo Orsolini, assegnato per un fallo di Di Lorenzo su Miranda, portando il risultato sul 2-0.

Il Napoli ha mostrato una reazione d'orgoglio nel finale del primo tempo. Giovanni Di Lorenzo ha accorciato le distanze, sfruttando una sponda di Rasmus Højlund. Pochi minuti più tardi, Allison Santos ha completato la rimonta parziale, siglando il gol del 2-2 con una potente conclusione su assist dello stesso Højlund, chiudendo una prima frazione di gioco intensa e combattuta.

Il gol decisivo nel recupero condanna il Napoli

Nella ripresa, il Napoli sembrava aver preso il controllo del match. Già al 48' minuto, Højlund ha servito nuovamente Allison Santos, che con un rasoterra diagonale ha firmato la rete del momentaneo 2-2. Tuttavia, la partita ha riservato un'ulteriore svolta nel lungo recupero. Al novantaseiesimo minuto, un tiro di Miranda dalla sinistra è stato respinto da Milinković-Savić. Sulla ribattuta si è avventato Jonathan Rowe che, con una splendida mezza rovesciata, ha siglato il gol vittoria per il Bologna, fissando il risultato finale sul 3-2.

Questa sconfitta rappresenta un duro colpo per le ambizioni del Napoli. Il club partenopeo ha infatti sprecato il primo jolly a disposizione per la qualificazione alla Champions League, che ora non è più matematica.

Sarà fondamentale vincere la prossima partita contro il Pisa per garantirsi l'accesso alla massima competizione europea. Da segnalare l'assenza di Kevin De Bruyne tra le fila del Napoli, fermato da una ferita lacero-contusa all’arcata sopracciliare destra, rimediata durante la rifinitura.

Classifica: Bologna sale, Napoli insegue la Champions

Con questi tre punti, il Bologna sale all’ottavo posto in classifica, consolidando la propria posizione. Il Napoli, invece, deve continuare la sua corsa alla Champions, con il destino ancora da scrivere nelle ultime due giornate di campionato. La prestazione brillante del Bologna ha fermato le ambizioni immediate del Napoli, che ora dovrà dimostrare la propria forza nella prossima decisiva trasferta.