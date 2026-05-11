Il team Cadillac Formula 1, sotto la guida del CEO Dan Towriss, ha segnato il suo atteso debutto negli Stati Uniti in occasione del Gran Premio di Miami, la quarta tappa della stagione. La squadra americana, entrata quest'anno nel prestigioso circus, ha affrontato l'intensa pressione di correre per la prima volta davanti al pubblico di casa, presentando una livrea speciale e catalizzando l'attenzione dei tifosi con una serie di eventi collaterali mirati.

Nonostante i risultati in pista siano ancora in fase di consolidamento – con entrambi i piloti, Sergio Perez e Valtteri Bottas, eliminati in Q1 in tutte le sessioni di qualifica finora disputate e un miglior piazzamento in gara al tredicesimo posto – Towriss ha ribadito con forza l'importanza cruciale di mostrare segnali tangibili di progresso costante.

"È un punto di vendita difficile in questa fase", ha ammesso Towriss riguardo alla necessità di soddisfare i sostenitori. "Questa è la Formula 1, e le aspettative sono intrinsecamente alte. Non cercherò di giustificare un diciottesimo o diciannovesimo posto in qualifica come una vittoria morale. Crediamo sia fondamentale mantenere la testa bassa, svolgere il nostro lavoro con dedizione e dimostrare un chiaro tasso di progressione".

Il CEO ha poi enfatizzato la visione a lungo termine: "Credo che la cosa più significativa sia proprio questa: mostrare che non c’è alcuna stagnazione, che la situazione sta evolvendo gara dopo gara e che stiamo creando una traiettoria ascendente. Alla fine, sarà proprio questo che il pubblico inizierà a notare e apprezzare".

Innovazione e solidità: la strategia Cadillac

Cadillac ha promesso di portare un approccio fresco e innovativo anche nelle sue attività fuori dalla pista. Tuttavia, Towriss ha chiarito che qualsiasi iniziativa deve essere saldamente ancorata a una base di affidabilità tecnica e prestazioni solide. "L’obiettivo non è esagerare, né fare cose diverse solo per il gusto di essere diversi", ha spiegato. "Per avere il diritto di innovare e proporre qualcosa di nuovo, è necessario prima dimostrare di saper fare estremamente bene le cose quotidiane, con precisione e con la massima qualità. Solo dopo aver raggiunto questo livello potremo proporre eventi distintivi ed essere diversi in modi che riteniamo possano effettivamente contribuire alla crescita della Formula 1 negli Stati Uniti, non solo come uno spettacolo fine a sé stesso".

Il team ha introdotto a Miami il suo primo pacchetto di aggiornamenti significativo della stagione, un passo cruciale che ha permesso a entrambe le vetture di concludere la gara per la terza volta consecutiva. "Sono profondamente orgoglioso della squadra per questo weekend", ha dichiarato Towriss. "La pressione di correre per la prima volta sul suolo di casa, con il nostro primo pacchetto di aggiornamenti importante, è stata enorme, ma sia il team che i piloti hanno performato egregiamente. Stiamo mostrando segnali concreti di progresso, e questo ci rende ancora più affamati di raggiungere risultati sempre migliori".

Il ruolo chiave dei piloti e la visione futura

Il contributo dei piloti, entrambi vincitori di Gran Premi in carriera, si è rivelato fondamentale per il processo di sviluppo della squadra.

"È qui che l’esperienza entra in gioco", ha osservato Towriss. "Credo che sia Valtteri che Checo [Perez] abbiano dimostrato un ottimo equilibrio: sanno spingere al limite senza però compromettere la squadra, concedendo al team lo spazio necessario per crescere e reagire, ma allo stesso tempo mantenendoci responsabili. Indicano chiaramente cosa dobbiamo sviluppare, cosa funziona e cosa no, mentre continuiamo a raffinare ogni aspetto e a evolverci per diventare un vero e proprio team del futuro".

Il team principal Graeme Lowdon ha descritto il weekend di Miami come un "passo avanti positivo", evidenziando l'importanza di continuare a migliorare e di raccogliere una quantità sempre maggiore di dati utili per i prossimi appuntamenti.

Cadillac guarda ora con determinazione alla prossima gara a Montreal, dove intende confermare i progressi compiuti e consolidare ulteriormente la propria presenza e il proprio potenziale nel competitivo mondo della Formula 1.