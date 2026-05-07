Cagliari si prepara ad accogliere le regate preliminari dell’America’s Cup, in programma dal 21 al 24 maggio. Con l’arrivo dei primi team, è stato approvato il piano di sicurezza sul mare, come confermato da Leslie Ryan, event director della manifestazione.

Arrivi e Preparativi in Corso

L'atmosfera in città si preannuncia vibrante. Leslie Ryan ha dichiarato che la città si animerà con le persone dell’America’s Cup e che i preparativi per i quattro giorni dell’evento stanno procedendo molto bene, con un'ospitalità definita straordinaria. I primi a giungere a Cagliari sono stati i team di Alinghi e New Zealand, seguiti il 12 maggio dal La Roche‑Posay Racing Team francese.

Numeri e Ospitalità al Massimo

L'afflusso di persone previsto è notevole, rendendo la città super affollata. L'organizzazione stima tra le 5000 e le 6000 persone, includendo team, organizzazione (250 persone), sponsor e media, a cui si aggiungerà il pubblico. L’assessore al Turismo Franco Cuccureddu ha confermato gli alberghi al completo. L'arrivo a Cagliari dei Ceo di importanti multinazionali per la loro assemblea annuale (21-24 maggio) ha saturato gli hotel migliori, anche a Pula e Villasimius, superando ogni previsione e generando un notevole impatto economico e turistico.

Monitoraggio dell'Impatto Economico

In parallelo all’evento sportivo, la Regione Sardegna ha siglato un accordo triennale con l’Università di Cagliari per la misurazione dell’impatto economico, sociale, ambientale e mediatico generato dai grandi eventi, a partire dalla regata preliminare dell’America’s Cup.

L’obiettivo è valutare la spesa di spettatori, team, media e organizzazione, nonché l’indotto generato sul territorio. L’accordo prevede l'istituzione di un centro di servizi, il C‑Bass, che applicherà modelli previsionali ex‑ante ed ex‑post, coinvolgendo anche studentesse e studenti in tirocini attivi.