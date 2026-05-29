Il Cagliari Calcio ha ufficialmente annunciato la conferma di Fabio Pisacane alla guida tecnica della squadra per la prossima stagione. La notizia è stata diffusa dal presidente Tommaso Giulini, intervenuto in collegamento con le trasmissioni “Il Cagliari in diretta” su Radiolina e Videolina. Giulini ha specificato che il rinnovo contrattuale sarà formalizzato con un accordo biennale o triennale, evidenziando come la durata precisa sia relativa rispetto alla fiducia riposta nell'allenatore.

“Magari un biennale con opzione per un terzo anno, ma conta il giusto”, ha dichiarato il presidente, sottolineando le qualità di Pisacane.

“Lo vediamo allenare da quattro anni ed è una spugna, sa rimanere lucido. Non ha mai perso la bussola”. Queste parole rimarcano la stima e la convinzione del club nelle capacità del tecnico di mantenere la rotta, anche nei momenti più complessi, grazie alla sua lucidità e alla sua propensione all'apprendimento continuo.

Nel corso del medesimo intervento, Tommaso Giulini ha ribadito la sua intenzione di mantenere la presidenza del club anche per la stagione a venire. Ha espresso chiaramente l'obiettivo di migliorare la classifica attuale e ha posto l'accento sulla necessità strategica di trattenere i giocatori più ambiti sul mercato. Questa mossa è cruciale per la competitività della squadra, consapevole delle sfide che potrebbero emergere da eventuali cessioni di elementi considerati chiave per il progetto tecnico.

Il futuro del direttore sportivo Guido Angelozzi

Permane un alone di incertezza riguardo al futuro del direttore sportivo Guido Angelozzi. Il presidente Giulini ha fornito alcuni dettagli sulla situazione: “Ci vedremo a breve, dovremo confrontarci sugli obiettivi e su quanto siamo allineati sul da farsi, come è giusto che sia”. Ha poi aggiunto, riconoscendo il valore del dirigente: “Dopodiché, anche il direttore ha tanti estimatori, si sa”. Questo suggerisce che la permanenza di Angelozzi dipenderà da una piena convergenza di intenti e dalla capacità del club di competere con l'interesse di altre società.

Progetto societario e il nuovo stadio

Il presidente ha rivolto un ringraziamento speciale a Maurizio Fiori e Prashant Gupta, figure determinanti nell'aver convinto gli investitori a rilevare il 49 per cento del club.

Questo apporto finanziario e strategico è stato definito di fondamentale importanza, soprattutto in vista del progetto del nuovo stadio. Giulini ha descritto l'opera come “molto grande, molto più grande di me e di noi”, evidenziando la sua portata epocale per la società e la città.

Giulini ha inoltre ribadito che, da solo, non avrebbe potuto sostenere una responsabilità di tale entità, sottolineando il ruolo cruciale degli investitori nel percorso di sviluppo e crescita del Cagliari Calcio. La loro partecipazione è vista come un pilastro per la realizzazione di ambizioni a lungo termine, garantendo la solidità necessaria per affrontare sfide così significative come la costruzione di una nuova infrastruttura sportiva.

La visione strategica e le precedenti conferme

Le recenti dichiarazioni del presidente Giulini si inseriscono in un quadro di continuità. Già in un articolo pubblicato in precedenza, il presidente aveva delineato le linee guida future del Cagliari, ribadendo con fermezza la conferma di Fabio Pisacane e il suo nuovo contratto biennale o triennale. In quell'occasione, aveva definito il rinnovo “l’ultimo dei problemi”, evidenziando la profonda condivisione di valori e l’amore per la maglia che legano il tecnico al club.

Inoltre, Giulini aveva già posto l'accento sull'importanza di un progetto fondato sui giovani e sulla sostenibilità economica, elementi cardine per la crescita a lungo termine della società.

Aveva anche menzionato gli sviluppi significativi sul fronte del nuovo stadio, confermando l'impegno del club verso un futuro di innovazione e consolidamento, sia sul campo che a livello infrastrutturale.