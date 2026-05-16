Alla vigilia di una sfida cruciale per il futuro del Cagliari in Serie A, il tecnico Fabio Pisacane ha tenuto la consueta conferenza stampa. Ha posto l'accento sulla responsabilità e la determinazione che dovranno animare la squadra, ribadendo un concetto chiave: nonostante la delusione per la recente sconfitta contro l’Udinese, i rossoblù restano pienamente artefici del proprio destino. La capacità di reagire sarà fondamentale per affrontare il prossimo impegno contro il Torino.

La sfida contro il Torino: situazione e motivazioni

In vista della trentasettesima giornata di Serie A, che vedrà il Cagliari affrontare il Torino, mister Pisacane ha fornito un aggiornamento sugli effettivi.

Ha confermato l'indisponibilità di Pavoletti, Idrissi, Felici e Mazzitelli, ma ha annunciato il recupero di Borrelli e Mina, entrambi "arruolabili". Il tecnico ha sottolineato come l'incontro non necessiti di stimoli esterni: "La partita non ha bisogno di motivazioni, i ragazzi sanno cosa rappresenta". La delusione per il passo falso contro l'Udinese, dove è stato "fallito un match point", deve ora trasformarsi in spinta. Pisacane ha rimarcato la natura del calcio, che offre sempre una nuova chance: "Il calcio è bello perché ripresenta subito un’opportunità". L'invito è chiaro: convertire la tensione pre-partita in concreta responsabilità.

La filosofia di Pisacane: "Padroni del nostro destino"

Il cuore del messaggio di Fabio Pisacane risiede nella ferma convinzione che il Cagliari detenga ancora il controllo del proprio percorso. "Inutile fare tabelle, pensare agli altri: siamo ancora noi i padroni del nostro destino", ha dichiarato con enfasi, allontanando distrazioni legate a calcoli esterni. La concentrazione deve rimanere esclusivamente sulla prestazione della squadra. Il tecnico ha inoltre espresso un sentito desiderio: che la partita contro il Torino possa rappresentare un degno omaggio a Leonardo Pavoletti, che si appresta a disputare la sua ultima gara con la maglia rossoblù. Pisacane ha descritto Pavoletti come "un guerriero, un trascinatore", un esempio di dedizione e sacrificio.

L'auspicio è che questo match sia "il giusto saluto a un calciatore che non ha mai fatto mancare il sacrificio", un tributo al suo impegno costante per il club.

Gestire la pressione: dalla paura all'energia positiva

Le parole di Pisacane riflettono una strategia precisa, incentrata sul rafforzamento del senso di responsabilità collettiva e sulla capacità di reagire dopo un momento di difficoltà. Il tecnico ha insistito sull'importanza di non lasciarsi sopraffare dalla pressione, ma di canalizzarla in modo costruttivo. Ha enfatizzato che "la paura non dovrà essere distruttiva", ma piuttosto un catalizzatore per trasformarsi in potente energia positiva. Questa mentalità sarà cruciale per affrontare con la giusta determinazione la sfida decisiva che attende il Cagliari, un incontro che può definire le sorti della stagione e confermare la permanenza in Serie A.