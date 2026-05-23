Il Cagliari si prepara ad affrontare il Milan a San Siro con la salvezza già assicurata, un traguardo importante che non deve però indurre a un calo di tensione. Il tecnico Fabio Pisacane ha infatti esortato la sua squadra a mantenere alta la professionalità fino all'ultimo impegno stagionale. "Manca ancora una partita, la pressione è parte del nostro lavoro," ha dichiarato Pisacane. "Possono cambiare le motivazioni, ma non la professionalità. Andiamo a Milano per fare la nostra gara, nelle nostre reali possibilità, cercando di mettere in pratica ciò che abbiamo preparato."

La sfida contro il Milan si preannuncia particolarmente impegnativa, considerando che i rossoneri sono ancora in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

Pisacane ha sottolineato l'importanza dell'incontro: "Sappiamo di affrontare una squadra che ha un grande obiettivo: mi auguro che la nostra leggerezza d’animo ci permetta di fare meglio di quanto provato in settimana. Ogni volta che scendiamo in campo c’è da onorare la maglia, la terra che rappresentiamo." L'auspicio è che la serenità derivante dalla salvezza possa tradursi in una prestazione di alto livello.

Situazione Infortuni e Rientri in Squadra

La rosa rossoblù dovrà fare i conti con alcune assenze significative. Folorunsho non sarà disponibile a causa di un problema muscolare, aggiungendosi a Idrissi e Pavoletti nell'elenco degli infortunati. Anche Kilicsoy non prenderà parte alla trasferta, avendo richiesto di anticipare il suo rientro a Istanbul.

Riguardo al giovane Semih, Pisacane ha espresso un chiaro messaggio: "Mi auguro che Semih pensi a ciò che avrebbe potuto fare di più in questa stagione, che possa prendere gli aspetti positivi di questa esperienza. Sapevo di avere tra le mani un talento ma questo talento deve capire che per arrivare a certi livelli serve anche di altro. Semih deve mettere dentro ancora tante cose." Un'indicazione sulla necessità di un ulteriore percorso di crescita per il talento.

Una buona notizia, invece, riguarda il rientro in campo di Felici, che torna a disposizione dopo il lungo infortunio al crociato. Il tecnico ha manifestato la volontà di concedergli un'opportunità: "Se ci saranno le condizioni, vorrei dargli la possibilità di scendere di nuovo in campo, anche fosse solo per un minuto.

Se lo meriterebbe, sarebbe il giusto premio per un ragazzo che è stato sfortunato." Un gesto significativo per un giocatore che ha affrontato un difficile periodo di recupero.

Il Futuro di Pisacane e il Dialogo con il Club

Sul proprio futuro alla guida del Cagliari, Fabio Pisacane ha confermato l'esistenza di un dialogo continuo e trasparente con la società. "Intanto finiamo il campionato ma con la società c’è un dialogo continuo e trasparente," ha affermato. "Il mio legame con Cagliari va oltre un contratto. C’è massima fiducia. Ci incontreremo, anche per capire la volontà del club. Per parlare del mio futuro ci sarà tempo." Le sue parole evidenziano un forte attaccamento alla maglia e una volontà comune di definire i prossimi passi.

Il tecnico, dunque, ha ribadito l'importanza di un ultimo sforzo collettivo, sottolineando come la professionalità e la concentrazione debbano rimanere ai massimi livelli fino all'ultima giornata di campionato. Parallelamente, il confronto con la dirigenza sul suo futuro rimane aperto, in un clima di reciproca fiducia e stima.

Il Traguardo della Salvezza e la Visione del Mister

La salvezza ottenuta dal Cagliari con una giornata di anticipo rappresenta un risultato di grande rilievo per Pisacane, al suo debutto come allenatore in Serie A. Il tecnico ha espresso la sua ferma convinzione nel raggiungimento dell'obiettivo: "Sono sempre stato convinto di salvarmi – aveva dichiarato dopo la gara decisiva – se immaginiamo cose positive penso sempre che si concretizzino.

Una squadra come la nostra che porta avanti un progetto come il nostro, con tanti giovani, ha perso nel percorso tanti pezzi. Ma ce l’abbiamo fatta." Un successo che premia la perseveranza e la visione del progetto tecnico, nonostante le difficoltà incontrate.