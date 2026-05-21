Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha compiuto la sua prima visita ufficiale in Sardegna, partecipando all'inaugurazione della regata preliminare dell'America's Cup a Cagliari. In questa occasione, Mazzi ha messo in luce il significativo e crescente valore del turismo sportivo in Italia, identificandolo come una delle forme più pregiate e in espansione del settore.

Il ministro ha fornito dati concreti per sostenere la sua tesi: il turismo sportivo in Italia genera 42 milioni di presenze e un volume d'affari di 12 miliardi di euro, registrando una forte crescita continua con un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente.

Questa espansione sottolinea il ruolo cruciale che gli eventi sportivi giocano nell'economia nazionale.

Mazzi ha poi esteso la sua analisi all'importanza dei grandi eventi, come l'America's Cup, che fungono da catalizzatori per un flusso turistico più ampio. Ha spiegato che manifestazioni di tale calibro non attraggono esclusivamente gli appassionati di una specifica disciplina sportiva, ma anche un pubblico più vasto, mosso dalla curiosità e dalla passione per l'evento in sé. Quando si tiene una manifestazione come l'America's Cup, è evidente che si mobilitano anche turisti che non sono strettamente legati allo sport, ma piuttosto alla passione per questo grande evento, ha affermato il ministro, evidenziando la capacità di tali manifestazioni di generare un interesse trasversale.

La Sardegna e l'Italia vetrina mondiale con l'America's Cup

La regata preliminare di Cagliari è stata definita dal ministro Mazzi una sorta di anteprima di lusso molto significativa per la Sardegna. Ha enfatizzato l'importanza della qualità delle immagini che verranno diffuse a livello globale, sottolineando il loro potere attrattivo. La qualità delle immagini ha il suo valore perché le immagini che rimbalzeranno in ogni angolo del pianeta seducono il turista straniero, ha dichiarato. Questo aspetto è fondamentale per la promozione turistica del Paese.

Se il sistema italiano saprà capitalizzare questa visibilità, si stima che l'America's Cup possa attrarre complessivamente un milione di turisti in Italia nel corso del tempo, generando un valore economico molto alto.

Questo potenziale afflusso di visitatori rappresenta un'opportunità straordinaria non solo per la Sardegna, ma per l'intero comparto turistico nazionale, rafforzando l'immagine dell'Italia come destinazione di eccellenza per eventi di risonanza internazionale.

Impatto economico e afflusso di visitatori a Cagliari

L'impatto dell'evento è già tangibile a livello locale. Le stime indicano che la regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America's Cup attirerà circa venticinquemila persone a Cagliari, tra turisti e appassionati. Gli alberghi extralusso del capoluogo sardo sono già impegnati nell'accogliere i vari team partecipanti, mentre le attività commerciali della città si stanno preparando per ricevere i numerosi visitatori che si concentreranno tra il Race Village al porto e la spiaggia del Poetto.

Rappresentanti delle associazioni di categoria locali hanno evidenziato il significativo ritorno d'immagine per la città: Cagliari sarà vetrina mondiale della vela, un ritorno di immagine che giova al capoluogo grazie al grande evento sportivo. L'America's Cup si conferma, dunque, non solo come un appuntamento sportivo di prestigio, ma anche come un potente motore per lo sviluppo economico e turistico, con benefici che si estendono dalla Sardegna all'intera nazione, consolidando la sua posizione nel panorama degli eventi globali.