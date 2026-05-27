Al prestigioso Teatro Rossini di Roma si è tenuta la tredicesima edizione del “D Club”, l'evento annuale che celebra i protagonisti del calcio dilettantistico, spesso definito gli “Oscar” di categoria. La serata ha visto premiare i migliori interpreti della stagione, con un focus particolare su calciatori e allenatori della Serie D, selezionati attraverso un innovativo meccanismo di voto popolare e speciali riconoscimenti alla carriera. L'iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione, ha confermato il successo nel valorizzare i talenti e l'impegno di un settore fondamentale per lo sport italiano.

I protagonisti premiati dal voto dei tifosi

La selezione dei vincitori è avvenuta tra un totale di 72 nomination, suddivise in sei distinte categorie, con il coinvolgimento diretto dei tifosi che hanno espresso le loro preferenze. Tra i premiati, Andrea Spurio della Real Normanna è stato riconosciuto come portiere dell’anno, mentre Nicolò Milani della Casatese Merate ha conquistato il titolo di miglior difensore. Il riconoscimento per il miglior centrocampista è andato a Giulio Fusco della Palmese, e Luigi Scotto del Treviso è stato acclamato come miglior attaccante. La categoria Under ha visto trionfare il giovane Federico Brusa, sedicenne difensore del Chisola, evidenziando l'emergere di nuovi talenti.

Infine, Simone Seccardini dell’Atletico Ascoli è stato insignito del titolo di allenatore dell’anno, a testimonianza del suo eccellente lavoro.

Riconoscimenti speciali e tributi alla carriera

La serata è stata arricchita dalla consegna di diversi premi speciali, che hanno messo in luce gesti tecnici di grande impatto. Riccardo Vitelli del Montespaccato ha ricevuto il premio “super top gol” per una rete di straordinaria bellezza, mentre Gabriel Furghieri del Prato si è aggiudicato il riconoscimento “super top parata” per un intervento decisivo. Particolarmente sentiti sono stati i riconoscimenti alla carriera, attribuiti a figure che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del calcio. Tra questi, spiccano nomi come Giancarlo Antognoni, attuale capo delegazione dell’Italia; Giuliano Giannichedda, selezionatore della rappresentativa nazionale Serie D; l'ex attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti; Raffaele Rubino, ex attaccante ora osservatore; Paolo Indiani, tecnico del Grosseto; e Massimiliano Monnani, segretario generale del Cnel e presidente del Montespaccato.

Questi premi hanno sottolineato l'importanza di celebrare non solo le prestazioni attuali, ma anche il contributo duraturo al calcio.

Il valore sociale del calcio dilettantistico

Durante l'evento, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti (LND), Giancarlo Abete, ha voluto rimarcare l'essenziale valore sociale del calcio dilettantistico. Abete ha espresso soddisfazione per l'andamento del campionato, dichiarando: “È stato un buon campionato e siamo contenti. Il nostro è un mondo che ha una grande vocazione sociale, con società che vivono del loro e senza contribuzione come avviene nei mondi professionistici.” Le sue parole hanno evidenziato come il settore dilettantistico rappresenti un pilastro per le comunità, sostenendosi autonomamente e promuovendo valori fondamentali al di là della competizione sportiva.

L'iniziativa del D Club e il suo successo

Il “D Club” rappresenta un'iniziativa di grande successo, ideata dal Dipartimento Interregionale della LND in stretta collaborazione con importanti testate giornalistiche sportive come Corriere dello Sport e Tuttosport. Il suo obiettivo primario è coinvolgere attivamente i tifosi nella scelta e nella celebrazione dei migliori protagonisti della Serie D. La tredicesima edizione ha pienamente confermato la validità e l'efficacia di questo format, dimostrando una notevole partecipazione del pubblico e contribuendo significativamente alla valorizzazione dei talenti che animano il calcio dilettantistico italiano. L'evento si conferma un appuntamento irrinunciabile per il settore, capace di dare risalto e meritato riconoscimento a chi ogni giorno contribuisce alla passione sportiva.