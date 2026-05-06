È stata allestita oggi, presso la clinica Poliambulanza di Brescia, la camera ardente per Evaristo Beccalossi, l’ex calciatore di Inter e Brescia, scomparso nella notte all’età di 69 anni. La famiglia dell'ex centrocampista ha autorizzato l’espianto delle cornee, un gesto di profonda generosità nel momento del dolore.

La scomparsa di Evaristo Beccalossi e il suo ricordo

Evaristo Beccalossi, figura iconica del calcio italiano, era noto per le sue giocate da fantasista e per il forte legame con le maglie di Inter e Brescia. Il suo decesso è avvenuto nella notte, dopo un anno particolarmente difficile, segnato da un grave malore che lo aveva colpito nel gennaio 2025.

L'ex calciatore era ricoverato da tempo presso la clinica Poliambulanza, la stessa struttura che ora ospita la sua camera ardente, un ultimo omaggio alla memoria di un atleta amato e ricordato con grande affetto.

Le circostanze del decesso e il cordoglio del mondo del calcio

Nel gennaio 2025, Evaristo Beccalossi era stato colpito da un’emorragia cerebrale, evento che lo aveva costretto a un lungo periodo di coma. Le sue condizioni di salute non erano mai migliorate in modo significativo, portando al decesso avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. La notizia della sua scomparsa ha suscitato un vasto cordoglio nel mondo del calcio. L’Inter, in particolare, ha voluto ricordarlo con parole toccanti, definendolo «ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone», sottolineando il suo stile inconfondibile e la sua personalità carismatica che hanno lasciato un segno indelebile.