L'Inter ha concluso la sua ultima partita casalinga della stagione di Serie A con un pareggio a reti inviolate, 0-0, contro il Verona. Questo risultato, tuttavia, è stato solo un dettaglio in un pomeriggio di festa che ha avvolto lo stadio di San Siro. La squadra nerazzurra, già incoronata Campione d'Italia e vincitrice della Coppa Italia, ha celebrato i suoi due prestigiosi trofei davanti all'entusiasmo incontenibile dei propri tifosi, in un'atmosfera vibrante di gioia e orgoglio.

Prima del fischio d'inizio, l'atmosfera a San Siro era già elettrizzante e carica di attesa.

Fumogeni colorati hanno tinto l'aria, mentre cori incessanti e una coreografia mozzafiato hanno illuminato gli spalti. Sulla Curva Nord, cuore pulsante del tifo interista, campeggiava imponente la scritta "I ragazzi sono di nuovo campioni", un messaggio chiaro e potente che celebrava il trionfo nazionale. Nel secondo anello blu, invece, si leggeva "Double", un omaggio inequivocabile al doppio successo ottenuto in questa stagione memorabile: lo Scudetto, simbolo della supremazia in campionato, e la Coppa Italia, a suggellare un'annata sportiva straordinaria. I giocatori, visibilmente emozionati, hanno poi percorso il campo con uno striscione che esibiva con orgoglio il tricolore numero ventuno, a testimonianza del loro ventunesimo titolo nazionale.

Un momento di profonda commozione ha preceduto l'inizio della gara, con un minuto di silenzio osservato in memoria di Evaristo Beccalossi, una leggenda nerazzurra la cui scomparsa nei giorni precedenti ha lasciato un vuoto nel cuore dei tifosi.

La partita e la grande celebrazione finale

Il confronto sul campo si è concluso con un risultato di 0-0, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a sbloccare il punteggio. Nonostante l'assenza di gol, l'esito della gara è passato in secondo piano rispetto all'attesa per la grande festa che avrebbe coronato la giornata. Al termine dell'incontro, infatti, era prevista la solenne consegna ufficiale della coppa dello Scudetto, il trofeo tanto agognato che ha sancito la superiorità dell'Inter in questa stagione.

Successivamente, la tradizionale e attesissima parata sul pullman scoperto avrebbe percorso le vie centrali di Milano, culminando nella storica Piazza Duomo, permettendo a migliaia di tifosi di celebrare i loro beniamini e condividere la gioia di un successo indimenticabile.

Il significato della sfida per Inter e Verona

Per il Verona, questa partita rappresentava l'ultima apparizione a San Siro prima del suo ritorno in Serie B, un epilogo amaro di una stagione difficile e complessa, segnata da grandi difficoltà e culminata nella retrocessione. Per l'Inter, invece, l'occasione era quella di salutare il proprio pubblico nella storica cornice della Scala del calcio, in un clima di festa e celebrazione che ha coronato un'annata eccezionale, ricca di successi e soddisfazioni. La partita, valida per la 37ª giornata di Serie A, si è svolta il 17 maggio 2026, con fischio d'inizio alle ore 15, presso lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, teatro di tante imprese nerazzurre.