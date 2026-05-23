George Russell, al volante della sua Mercedes, ha brillantemente conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio del Canada di Formula 1, un appuntamento cruciale in programma per la giornata di domani. Il pilota britannico ha siglato un tempo di 1'12''965, dimostrando una performance eccezionale e assicurandosi la partenza dalla prima casella della griglia.

La qualifica è stata un vero trionfo per la scuderia tedesca, che ha realizzato una doppietta Mercedes. Il compagno di squadra di Russell, il giovane Kimi Antonelli, si è infatti piazzato in una notevole seconda posizione, con un distacco minimo di soli 68 millesimi di secondo.

Questo risultato evidenzia non solo la velocità della monoposto, ma anche l'equilibrio e la forza complessiva del team in questa sessione di qualifica sprint.

A completare le prime posizioni, la seconda fila della griglia di partenza sarà interamente occupata dalle McLaren, grazie alle solide prestazioni di Lando Norris e Oscar Piastri. Subito dietro, in terza fila, si schiereranno le prestigiose Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc pronti a dare battaglia. La quarta fila vedrà invece le Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, che cercheranno di recuperare posizioni durante la gara.

La sessione di qualifica è stata caratterizzata da un'interruzione significativa, durata oltre dieci minuti, a causa di un incidente che ha coinvolto Fernando Alonso.

Il veterano pilota dell'Aston Martin è finito contro le barriere nel finale della Q1, in un momento di alta tensione. Fortunatamente, Alonso non ha riportato conseguenze fisiche dall'impatto, ma l'episodio ha comunque influenzato la sua posizione di partenza. A seguito di questo inconveniente, il pilota spagnolo sarà costretto a partire dalla sedicesima posizione nella gara sprint.

Le forze in campo e la performance delle scuderie

Il risultato della qualifica sprint ha delineato chiaramente le forze in campo, con il netto dominio della Mercedes che ha piazzato entrambi i suoi piloti nelle prime due posizioni. Il divario estremamente ridotto tra Russell e Antonelli, come detto, di soli 68 millesimi, non solo conferma la competitività interna al team ma anche la loro capacità di estrarre il massimo dalla monoposto in condizioni di alta pressione.

Le McLaren hanno dimostrato di essere tra le squadre più in forma, consolidando la loro presenza in seconda fila, mentre Ferrari e Red Bull, pur essendo tra i top team, hanno dovuto accontentarsi di posizioni più arretrate sulla griglia di partenza per la gara sprint.

Un ulteriore dettaglio emerso da questa intensa sessione è la qualificazione di Carlos Sainz, che ha ottenuto la decima posizione per la gara sprint, aggiungendo un elemento interessante al quadro complessivo dei risultati e delle strategie che si potranno osservare in pista.