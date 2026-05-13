Il capo di gabinetto del presidente argentino Javier Milei, Manuel Adorni, si trova al centro di una complessa inchiesta giudiziaria per presunto arricchimento illecito. Le gravi accuse riguardano l'acquisto di proprietà non dichiarate, l'effettuazione di pagamenti in contanti per lavori di ristrutturazione e la gestione di viaggi privati non rendicontati. Questi elementi sollevano seri interrogativi sulla congruenza tra i suoi redditi ufficiali e il tenore di vita ostentato, ponendo il funzionario sotto la lente d'ingrandimento della magistratura argentina.

Proprietà non dichiarate e pagamenti sospetti

L'indagine si concentra in particolare sull'acquisizione di immobili. Un testimone chiave, il costruttore Matías Tabar, ha fornito dettagli significativi, dichiarando di aver ricevuto una somma considerevole, pari a 245.000 dollari in contanti, direttamente da Adorni. Questo pagamento era destinato a finanziare i lavori di ristrutturazione di una residenza non dichiarata, situata all'interno del prestigioso country Indio Cua. L'immobile, acquistato nel 2024, sarebbe stato ottenuto tramite un prestito non bancario da due donne poliziotte, un dettaglio che aggiunge complessità al quadro investigativo. La casa, di circa 400 metri quadrati, è stata oggetto di importanti interventi, tra cui la realizzazione di una piscina arricchita da una cascata artificiale, elementi che suggeriscono un investimento significativo e un elevato standard di vita non giustificabile con le entrate dichiarate.

Viaggi lussuosi e discrepanze finanziarie

Oltre alle questioni immobiliari, l'inchiesta esamina attentamente i viaggi privati compiuti da Adorni. Tra questi, spiccano un volo in jet privato diretto in Uruguay e un prolungato soggiorno di quasi quindici giorni ad Aruba, con spostamenti in prima classe e alloggio in hotel di lusso. Tali spese, per la loro entità e le modalità di fruizione, appaiono marcatamente incoerenti con i redditi ufficiali dichiarati dal capo di gabinetto, alimentando i sospetti di una gestione finanziaria opaca e non trasparente.

Dettagli dell'indagine in corso

Il pagamento in contanti di 245.000 dollari per i lavori nella casa del country Indio Cua è stato confermato dal costruttore Matías Tabar, che ha testimoniato davanti alla fiscalia, fornendo un elemento cruciale all'indagine.

Parallelamente, l'attenzione della magistratura è rivolta ai due viaggi familiari menzionati: quello in jet privato verso l'Uruguay e la lunga permanenza ad Aruba, con voli in prima classe e soggiorni in strutture ricettive di alto livello. Questi elementi continuano a rafforzare il sospetto di spese non giustificate e di una potenziale sproporzione tra le risorse economiche dichiarate e il tenore di vita ostentato dal funzionario, mantenendo alta l'attenzione sulla trasparenza delle sue finanze e sulla correttezza del suo operato pubblico.