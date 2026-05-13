A Milano, nella prima “Giornata Giovani Lombardia”, Arianna Fontana è stata insignita del titolo di “Atleta dell’Anno 2026 UNVS”. La cerimonia, allo stadio di San Siro, ha visto oltre tremila studenti. Il premio è stato consegnato da Carola Mangiarotti, in un gesto simbolico.

Passaggio di Consegne

Carola Mangiarotti, madrina, ha sottolineato un momento storico: Arianna Fontana, con quattordici medaglie olimpiche, ha superato il record di tredici allori di Edoardo Mangiarotti, divenendo l’atleta italiana più medagliata di sempre. Un passaggio di testimone tra generazioni.

Fontana ha ricambiato con una medaglia “in memoria del padre”.

“È stato emozionante ricevere questo premio”, ha dichiarato Arianna Fontana. “Edoardo Mangiarotti ha fatto la storia dello sport italiano, ha dato tanto all’Italia ed essere riuscita a battere il suo record è qualcosa che porterò sempre nel mio cuore ed è anche grazie a lui che ho raggiunto questi traguardi. Era giusto riconoscere a Carola tutti i sacrifici e il lavoro fatto da suo padre”.

Parole di Carola Mangiarotti

Carola Mangiarotti ha espresso profonda ammirazione per Fontana: “Sono stata onorata di aver conosciuto Arianna – ha detto – perché la ammiro moltissimo, certa di interpretare il pensiero di mio padre. Le avrebbe fatto sicuramente i complimenti per essere riuscita a superare il suo record di medaglie”.

Premiati anche il sacerdote anti-criminalità di Caivano, don Maurizio Patriciello, e il campione paralimpico Daniele Cassioli.

Contesto Record Olimpico

Il sorpasso di Arianna Fontana sul primato di Edoardo Mangiarotti è avvenuto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Con l’argento nella staffetta femminile 3000 metri di short track, Fontana ha raggiunto quattordici medaglie, superando il record di tredici che Mangiarotti aveva mantenuto per oltre sessantasei anni. Carola Mangiarotti aveva già commentato con entusiasmo questo traguardo.