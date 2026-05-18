La missione della Federazione medico sportiva italiana è quella di “trasferire alla popolazione le conoscenze maturate nella medicina dello sport, affinché la prevenzione diventi un patrimonio comune e un investimento concreto per il futuro.

È fondamentale sviluppare un approccio integrato, in cui le conoscenze della medicina dello sport siano messe a disposizione non solo delle politiche sanitarie, ma anche di quelle educative, sociali, ambientali ed economiche. In questo contesto, l'esercizio fisico rappresenta un vero e proprio strumento terapeutico”.

Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, intervenuto alla terza edizione del progetto “Sport e Innovazione Made in Italy” alla Farnesina, occasione in cui la federazione è stata inserita tra i nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport.

Un riconoscimento che, secondo Casasco, “acquisisce ancora più valore in un contesto in cui, con l'allungamento dell'aspettativa di vita, è necessario superare il concetto di età anagrafica per considerare quello di età biologica. Oggi le malattie non trasmissibili, l'invecchiamento della popolazione e gli alti dei costi dei farmaci innovativi rappresentano una delle principali sfide sanitarie e sociali”, ha concluso.