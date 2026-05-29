Un parcheggio abbandonato da oltre vent’anni diventa la prima Agorà sospesa di Roma: uno spazio in cui il cemento smette di rappresentare un confine per trasformarsi in occasione di incontro e rigenerazione urbana.

Nasce così una piazza di 4mila metri quadrati a consumo di suolo zero, pensata all’insegna della sostenibilità e dell’inclusione, pronta a ospitare la nuova edizione estiva del Casilino Sky Park.

A 17 metri d’altezza prende vita un tetto dedicato ad arte e cultura, guidato dallo slogan “Cevojocrede”. Non una semplice rassegna estiva, ma un progetto permanente che punta a ridare centralità a una periferia che non vuole più sentirsi ai margini.

Nel quartiere Alessandrino, nel quadrante est della Capitale, questa originale piazza sospesa si animerà dal 28 maggio al 30 settembre 2026 con street art, musica internazionale, cinema, sport e stand-up comedy.

L’iniziativa, firmata Fusolab — realtà attiva da oltre vent’anni nella rigenerazione urbana di Roma Est — nasce da un’idea di riuso adattivo e si è trasformata in quello che viene definito un vero “miracolo sociale”, capace di attirare lo scorso anno circa 150mila persone.

Il programma è stato presentato durante un evento al quale ha partecipato anche il sindaco Roberto Gualtieri, che ha sottolineato: “Per noi è importantissimo che questo luogo esista e svolga un ruolo di infrastruttura sociale nel quartiere.

Le periferie sono le parti più vitali di Roma e il lavoro fatto per riqualificarle è sempre più importante e oggi parte anche da qui”.

Tra i presenti anche i parlamentari Michela Di Biase, Matteo Orfini e Vincenzo Amendola, oltre agli assessori Massimiliano Smeriglio e Pino Battaglia, consiglieri regionali e municipali, il presidente del Municipio V Mauro Caliste e Salvatore Nastasi, presidente della Siae e della Festa del Cinema di Roma.

“Casilino Sky Park non è solo un evento: è un'infrastruttura comunitaria permanente - ha spiegato il presidente Dario Minghetti - è un luogo dove i bisogni dei quartieri incontrano l'innovazione sociale. Dove cultura, sport e socialità vanno a braccetto, uno spazio dove si prova a costruire economie, relazioni e legami.

Un'operazione dal respiro internazionale nella periferia di Roma Est”.

Come il celebre trenino giallo della Casilina, anche il progetto punta ad accorciare le distanze: tra centro e periferia, tra asfalto e cielo. Il cartellone 2026 unirà grandi nomi della scena internazionale, cultura underground, teatro, cinema e sport, insieme a un’area food che valorizzerà alcune storiche realtà gastronomiche del quartiere.