Catanzaro si prepara a vivere un momento di eccezionale risonanza sportiva e culturale, accogliendo la quarta tappa del Giro d’Italia. Martedì 12 maggio, il capoluogo calabrese sarà il punto di partenza della prima frazione sul suolo italiano, dopo le tre iniziali svoltesi in Bulgaria. Un evento attesissimo che vedrà la città protagonista di una vetrina internazionale. La carovana rosa prenderà il via dal suggestivo Parco della Biodiversità, per poi snodarsi lungo l’iconico Corso Mazzini e proseguire in direzione di Lamezia Terme, fino a raggiungere il traguardo finale a Cosenza.

Il ritorno del Giro: un successo di lungo corso

L’organizzazione di questa tappa rappresenta il culmine di un impegno pluriennale. Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso grande soddisfazione, dichiarando: “Dobbiamo essere orgogliosi di ospitare uno dei più grandi eventi sportivi che si svolgono nel nostro Paese”. Ha inoltre evidenziato il meticoloso lavoro svolto: “Ci abbiamo lavorato tantissimo, iniziando tre anni fa a costruire le condizioni per far tornare il Giro a Catanzaro e anche al sud”. Questo percorso, definito “lungo e sotto traccia”, ha visto la costante e fondamentale collaborazione della Regione Calabria.

L’assessore regionale Giovanni Calabrese ha confermato la piena sinergia tra le istituzioni, sottolineando come la Regione abbia operato “in totale sinergia con il Comune per raggiungere questo obiettivo”.

L’evento non si limiterà alla gara ciclistica, ma sarà arricchito da iniziative collaterali, tra cui un villaggio sportivo dedicato alla città. Il Giro d’Italia è destinato a trasformarsi in una straordinaria vetrina per l’intera regione, con specifiche strategie di promozione volte a far conoscere le sue bellezze.

Programma, sicurezza e impatto economico

Il programma dettagliato prevede l’apertura dell’hub operativo già l’8 maggio presso il liceo Scientifico Fermi, un punto nevralgico per l’accreditamento dei numerosi componenti della carovana. Giusy Virelli, senior sport manager ciclismo e responsabile rapporti istituzionali di Rcs Sport, ha illustrato le iniziative: “Il fine settimana sarà operativo il villaggio del Giro d’Italia, raddoppiato perché ospiterà anche il green fun village legato a una iniziativa collaterale denominata Giro‑E”.

Quest’ultima è una manifestazione interna che vedrà la partecipazione di amatori, affiancati da ex atleti o personaggi del mondo dello spettacolo, i quali pedaleranno su una porzione del percorso riservato ai professionisti.

Il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha posto l’accento sull’imponente sforzo organizzativo e sul significativo dispiegamento di forze necessario per garantire la sicurezza dell’evento. Oltre all’aspetto sportivo e promozionale, il Giro d’Italia genera un notevole indotto economico e di immagine. Si stima che questo superi ogni anno i centodieci milioni di euro, grazie anche alla sua trasmissione in duecento Paesi e a un’ampia piattaforma digitale, consolidando la sua portata globale.

La tappa Catanzaro-Cosenza: un percorso tra storia e paesaggi

La frazione che collegherà Catanzaro a Cosenza si estende per circa centotrentotto chilometri, configurandosi come una tappa breve e veloce. Nonostante ciò, presenta una lunga salita intermedia, quella di Cozzo Tunno, che, pur non essendo estremamente impegnativa, si estende per quasi quindici chilometri. Dopo la partenza da Catanzaro, il percorso si dirigerà verso Lamezia Terme, per poi proseguire lungo la suggestiva costa tirrenica. Superata la salita, i ciclisti affronteranno una discesa che li condurrà nella piana del Crati, prima di giungere all’arrivo nel cuore di Cosenza.

La città di Catanzaro, punto di partenza di questa entusiasmante tappa, vanta una posizione geografica unica.

Situata tra le acque cristalline del Mar Ionio e l’imponente altoplano della Sila, nel punto più stretto dell’intera penisola italiana, offre scorci panoramici di rara bellezza. Il suo contesto urbano è un connubio di storia e cultura, con il centro storico ricco di fascino e il moderno ponte Bisantis che si erge come uno dei simboli più riconoscibili della città, pronto a fare da sfondo a questo grande evento ciclistico.