Dopo aver superato Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros, il tennista Juan Manuel Cerundolo ha manifestato la sua solidarietà all'avversario. L'argentino ha espresso profonda vicinanza, augurando a Sinner un pronto recupero e sottolineando l'importanza della sua salute. «Mi dispiace per Jannik, spero che possa riprendersi quanto prima» ha dichiarato Cerundolo, evidenziando il suo rammarico per le difficoltà incontrate dall'azzurro durante il match.

La rimonta e la vittoria di Cerundolo

La partita si è rivelata particolarmente combattuta e si è conclusa con la vittoria in rimonta di Cerundolo.

L'argentino, infatti, ha saputo ribaltare una situazione di svantaggio, imponendosi in cinque set. Al termine dell'incontro, lo stesso Cerundolo ha ammesso la difficoltà del confronto: «Non riuscivo a vincere più di tre games. Sono stato fortunato», riconoscendo le sfide affrontate sul campo e la sua capacità di superarle.

Il messaggio di vicinanza a Sinner

Le dichiarazioni di Juan Manuel Cerundolo subito dopo la partita hanno evidenziato un forte senso di sportività e rispetto. Il tennista argentino ha espresso il suo dispiacere per le condizioni di Jannik Sinner: «Mi dispiace per Jannik, si merita di vincere tanti slam, non so cosa sia successo: i crampi, il caldo... Spero che possa riprendersi quanto prima».

Questo messaggio sottolinea la stima di Cerundolo per l'avversario e la sua speranza di vederlo tornare presto in piena forma, superando qualsiasi problema fisico.

Le difficoltà di Sinner e il caldo parigino

L'incontro è stato indubbiamente influenzato da un evidente calo fisico di Jannik Sinner. L'atleta italiano ha accusato un malessere significativo, che si è manifestato in un momento cruciale della partita, quando era in vantaggio nel terzo set. Questo disagio è stato probabilmente causato dalle alte temperature registrate a Parigi, che hanno reso le condizioni di gioco estremamente ardue. Il clima torrido ha giocato un ruolo determinante, contribuendo al crollo fisico dell'azzurro e alla conseguente difficoltà nel mantenere il suo livello di prestazione.