Durante un momento cruciale del match tra Francisco Cerundolo e Lorenzo Musetti, il tennista argentino è stato protagonista di un episodio incredibile. Sul punteggio di cinque pari, con Musetti in pressione, Cerundolo ha affrontato un break point. Ha clamorosamente mancato una schiacciata a metà campo, errore che ha lasciato tutti sbalorditi per la sua apparente semplicità.

Nonostante la clamorosa "stecca", dovuta a difficili condizioni atmosferiche con vento forte e pioggia leggera che rendevano la palla imprevedibile, Cerundolo è riuscito a rimanere nel punto.

L'errore si è rivelato provvidenziale: non avendo toccato la palla, ha potuto recuperare rapidamente. Con prontezza, ha ribaltato lo scambio e vinto il punto, trasformando un potenziale disastro in un successo inatteso.

Sviluppo del match e reazione di Musetti

La partita ha continuato a offrire emozioni intense. Dopo aver salvato il break point in modo singolare, Cerundolo ha subito la reazione di Musetti. Due punti più tardi, l'italiano ha piazzato un potente rovescio lungo linea, strappando il servizio e portandosi avanti 6-5. Musetti ha poi dimostrato grande solidità, salvando due set point e imponendosi in un tie-break combattuto, confermando la sua capacità.

Il percorso di Cerundolo a Roma

Il torneo romano ha visto Francisco Cerundolo protagonista in precedenza, con una prestazione convincente nel suo debutto contro il cileno Alejandro Tabilo.

L’argentino si era imposto nettamente con un punteggio di 6-0, 6-2, mostrando un tennis solido. L’episodio contro Musetti ha evidenziato la sua capacità di adattamento e reazione anche nelle situazioni più imprevedibili, sfruttando un errore che avrebbe potuto compromettere il set.

Il match tra Cerundolo e Musetti rimarrà nella memoria degli appassionati non solo per la qualità del gioco, ma anche per la singolare dinamica che ha visto un errore trasformarsi in un punto decisivo. Un episodio che sottolinea come, nel tennis professionistico, nulla sia mai scontato fino all’ultimo colpo.