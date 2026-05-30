Juan Manuel Cerundolo ha compiuto un'impresa memorabile al Roland Garros, accedendo per la prima volta nella sua carriera alla seconda settimana di un torneo del Grande Slam. L'argentino ha superato lo spagnolo Martín Landaluce in una sfida che si è trasformata in una vera e propria battaglia epica, destinata a rimanere impressa negli annali del tennis. Il match, una maratona di resistenza e abilità, è durato l'incredibile cifra di cinque ore e cinquantotto minuti, classificandosi come la terza partita più lunga nella storia del prestigioso torneo parigino.

Il percorso trionfale di Cerundolo e la sfida da record

La partita si è conclusa con un punteggio serratissimo di 6-5, 6-7, 7-6, 6-7, 7-6, a testimonianza dell'equilibrio e dell'intensità di ogni scambio, culminato con la vittoria di Cerundolo. Questo successo non è l'unico highlight del suo cammino: l'argentino aveva già dimostrato il suo valore eliminando a sorpresa l'italiano Jannik Sinner al secondo turno, un'ulteriore prova delle sue notevoli capacità e del suo eccellente stato di forma sulla terra rossa. Ora, dopo aver superato questa estenuante prova di resistenza fisica e mentale, il 24enne Juan Manuel Cerundolo si prepara ad affrontare un'altra sfida di alto livello. Il suo prossimo avversario sarà l'italiano Matteo Berrettini, in un incontro che si disputerà lunedì e che deciderà l'accesso ai quarti di finale del torneo.

Un traguardo storico e la classifica delle maratone

Per Cerundolo, che occupa la posizione numero 56 nel ranking mondiale, raggiungere gli ottavi di finale in un evento del Grande Slam rappresenta un traguardo significativo e senza precedenti nella sua giovane carriera. Questa performance al Roland Garros segna un punto di svolta per il tennista argentino. La durata eccezionale del suo incontro contro Landaluce non solo lo posiziona al terzo posto tra i match più lunghi mai disputati sulla terra battuta di Parigi, ma lo rende anche l'incontro più esteso da quando è stato introdotto il super tie-break nel quinto set, una modifica regolamentare implementata nel 2022. Nella storia del torneo, solo due partite hanno richiesto un tempo maggiore per essere completate: la leggendaria sfida tra Fabrice Santoro e Arnaud Clément, che si protrasse per sei ore e trentatré minuti, e l'incontro tra Corentin Moutet e Lorenzo Giustino, durato sei ore e cinque minuti.

La capacità di Cerundolo di mantenere una grande resistenza fisica e mentale per quasi sei ore di gioco è stata determinante. Questa tenacia gli ha permesso di avere la meglio su un avversario altrettanto determinato e di confermare il suo ottimo adattamento e la sua efficacia sulla terra rossa parigina. La sua prestazione in questa edizione del Roland Garros lo sta proiettando tra i protagonisti più interessanti e resilienti del torneo, attirando l'attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.