Siamo giunti all’ultimo atto della stagione di pallavolo femminile visto che questo weekend a Istanbul si gioca la Final Four di CEV Champions League. Ad aprire le semifinali continentali ci sarà la super sfida tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e VakifBank Istanbul, in programma sabato 2 maggio alle ore 16.00 italiane presso la Ülker Sports Arena, sede di tutte le partite. La vincente si giocherà il titolo contro chi emergerà dall’altra semifinale, in cui si affronteranno la Savino Del Bene Scandicci e l’Eczacibasi Istanbul. C’è quindi la possibilità di rivedere nuovamente una finale tutta italiana tra venete e toscane come accadde lo scorso anno, in cui prevalsero le trevigiane.

Il match tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e VakifBank Istanbul sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su NOW e DAZN.

La sfida continua tra Conegliano e VakifBank

Quella tra Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e VakifBank Istanbul è molto più di una semifinale: è la sfida tra due squadre che hanno dominato la pallavolo europea nell’ultimo quindicennio. I numeri raccontano una rivalità di altissimo livello, con tre Champions League conquistate dalle Pantere, bicampionesse in carica (2021, 2024, 2025), e ben sei trofei per il VakifBank (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023). Un dominio costruito sotto la guida di due tecnici simbolo come Daniele Santarelli e Giovanni Guidetti.

I precedenti tra le due formazioni hanno spesso regalato partite spettacolari e combattute, dalle finali continentali del 2017, 2021 e 2022 fino agli incroci nei Mondiali per club, rendendo questo confronto uno dei più affascinanti del panorama internazionale.

Percorso e protagoniste verso la Final Four

Conegliano si presenta all’appuntamento di Istanbul dopo aver dominato la Pool D e superato con autorità lo Zeren Ankara nei quarti di finale, confermando solidità e continuità lungo tutto il percorso europeo. Le venete si affidano ancora una volta al talento e all’esperienza di giocatrici come Zhu, Gabi e Haak, punti di riferimento di un sistema collaudato. Dall’altra parte, il VakifBank ha chiuso al primo posto la Pool A e ha poi eliminato la Numia Vero Volley Milano, dimostrando grande qualità e profondità di roster grazie a stelle del calibro di Boskovic, Markova e Gunes.

Non mancano però le difficoltà per Conegliano, che dovrà fare a meno di Cristina Chirichella, fermata dalla rottura del legamento crociato, con la giovanissima Zoe Airhienbuwa aggregata al gruppo per completare il reparto.