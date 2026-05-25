Una notte di intense emozioni ha accolto Gian Piero Gasperini al suo rientro a Fiumicino, dove centinaia di tifosi della Roma hanno celebrato con la squadra la storica qualificazione in Champions League. Il successo per 2-0 a Verona ha sancito il ritorno del club nella massima competizione europea dopo sette anni. Il tecnico, visibilmente commosso, ha espresso: “È un traguardo straordinario per la Roma. Sono davvero molto felice”.

La festa è iniziata intorno all’una di notte, con i primi supporter al Terminal 5. Il numero è cresciuto fino alle 2:25, quando giocatori e Gasperini sono emersi, diretti verso il bus per Trigoria.

L’uscita è stata un’esplosione di cori, slogan e richieste di selfie e autografi, con il portiere Svilar particolarmente acclamato dall’affetto travolgente dei sostenitori.

La vittoria sofferta e la gioia del tecnico

Gasperini ha condiviso le sue impressioni sulla partita, scherzando sul momento in cui i giocatori lo hanno sollevato in aria: “Mi hanno lanciato alla Lino Banfi e con le battute di Lino Banfi”. Ha descritto la serata come “bellissima”, pur riconoscendo le difficoltà: “È stata difficile perché il Verona ha fatto la partita che ha fatto sempre ultimamente. Abbiamo faticato un po’, paradossalmente soprattutto in superiorità numerica. Tensione e fretta di chiudere la partita ci hanno fatto giocare non bene, nonostante le possibilità di finalizzare le poche azioni di contropiede.

C’era sempre il rischio di un gol da palla inattiva o altro”.

Nonostante le difficoltà, il risultato finale è un “traguardo straordinario” per la Roma. Il tecnico ha poi rivelato il segreto del successo: “I giocatori e l’ambiente che ci ha sempre fatto dare il massimo. E poi la società. Questa proprietà ha passione, meritava questa soddisfazione”.

Il significato della qualificazione europea

Il decisivo successo per 2-0 al “Bentegodi” ha permesso alla Roma di festeggiare il ritorno in Champions League proprio nell’anno del centenario del club. Il rientro a Fiumicino si è trasformato in un’autentica festa collettiva, unendo tifosi e squadra nella celebrazione di un risultato atteso da sette anni.

Questa qualificazione assume un profondo valore simbolico, evidenziando il forte legame tra squadra, ambiente e società. Un percorso di passione e dedizione, culminato in un obiettivo che ha riacceso l’entusiasmo della tifoseria giallorossa.