La Sir Sicoma Monini Perugia conquista la seconda finale consecutiva di CEV Champions League di pallavolo maschile. I campioni d’Italia hanno superato con autorità il PGE Project Warszawa nella semifinale di Torino, staccando anche il pass per la prossima edizione del Mondiale per Club. Nell’ultimo atto continentale Perugia ritroverà ancora una volta i polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, capaci di eliminare lo Ziraat Bankkart Ankara. Sarà quindi il remake della finale del 2025, vinta dagli umbri al tie-break. La finale tra Perugia e Zawiercie si gioca oggi (domenica 17 maggio) alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con la telecronaca di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi, e in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Orazio Accomando ed Enrica Merlo.

La semifinale vinta contro Warszawa

La squadra di Angelo Lorenzetti ha gestito la semifinale contro PGE Project Warszawa con grande personalità, imponendosi 3-0 (25-19, 25-20, 26-24) grazie a un dominio evidente soprattutto nei primi due parziali. Perugia ha controllato il ritmo del match con continuità al servizio, solidità in ricezione e grande efficacia offensiva. Qualche difficoltà è arrivata soltanto nel finale del terzo set, quando Warszawa ha tentato la rimonta trascinando il parziale ai vantaggi, prima dell’ace decisivo di Oleh Plotnytskyi. Tra i protagonisti spicca ancora Wassim Ben Tara, autore di 18 punti nonostante un fastidio fisico accusato nel secondo set, ben supportato da Loser, Semeniuk e dalla regia di Giannelli, con Colaci fondamentale nella fase difensiva.

Il precedente della finale 2025

Il confronto con Zawiercie riporta inevitabilmente alla finale dello scorso anno all’Atlas Arena di Lodz, quando Perugia conquistò la prima Champions League della propria storia al termine di una battaglia durata 164 minuti. In quell’occasione gli umbri si imposero 3-2 dopo essere stati avanti di due set e aver subito il ritorno dei polacchi, prima della reazione decisiva nel tie-break. Ora Perugia vuole ripetersi e difendere il titolo conquistato nel 2025, mentre Zawiercie cerca la rivincita nella finale che assegnerà il trofeo più prestigioso del volley continentale.