Giulio Ciccone ha conquistato la maglia rosa, simbolo del primato al Giro d’Italia, al termine della quarta tappa. La frazione, che ha collegato Catanzaro a Cosenza, ha visto il trionfo dell'ecuadoriano Jhonatan Narváez.

Narváez trionfa, Ciccone è la nuova maglia rosa

La quarta tappa del Giro d’Italia, lunga 138 chilometri, si è conclusa con la vittoria in volata di Jhonatan Narváez a Cosenza. L'ecuadoriano ha preceduto sul traguardo Orluis Aular e Giulio Ciccone, che grazie al terzo posto e agli abbuoni, ha strappato la maglia rosa all'uruguaiano Thomas Silva, uscito di classifica sulla salita decisiva del Cozzo Tunno.

L'emozione di Ciccone e le parole di Narváez

Visibilmente commosso sul podio, Giulio Ciccone ha espresso la sua gioia per l'importante traguardo. “È una grandissima emozione la maglia rosa, è un colore speciale”, ha dichiarato. Ha poi aggiunto: “Ho sempre sognato di vestirla anche solo per un momento… era un po’ un’ossessione, quindi è come se mi fossi tolto un peso”. Il vincitore di tappa, Jhonatan Narváez, ha condiviso la sua soddisfazione: “Sono molto contento, ho lavorato duro per arrivare in buona forma a questo Giro e la squadra ha riposto molta fiducia in me. Cercheremo di goderci la giornata e domani sarà un altro giorno”.

Il primo scossone del Giro d'Italia

La tappa ha rappresentato il primo vero scossone della corsa rosa, segnando il ritorno in Italia dopo le prime tre frazioni in Bulgaria.

La salita al Cozzo Tunno, a circa ottanta chilometri dall’arrivo, ha operato una selezione nel gruppo, riducendolo a una quarantina di corridori. In questo contesto, Jhonatan Narváez ha sfruttato un attacco finale del compagno Jan Christen per lanciarsi nello sprint decisivo e conquistare il successo, superando Aular.