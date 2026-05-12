Giulio Ciccone ha conquistato la maglia rosa del Giro d’Italia 2026 al termine della quarta tappa, che ha visto il trionfo dell’ecuadoriano Jhonatan Narváez. La frazione, la prima in territorio italiano dopo la partenza dalla Bulgaria, si è sviluppata per 138 chilometri da Catanzaro a Cosenza, attraversando la Calabria e generando importanti cambiamenti nella classifica generale.

La partenza è avvenuta dal Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, con la presentazione dei 176 corridori e delle rispettive squadre. Le quattro maglie simbolo della corsa sono state schierate prima del via ufficiale, e la bandierina rosa è stata consegnata al sindaco di Catanzaro.

Erano presenti anche autorità locali e rappresentanti delle istituzioni. Il gruppo ha attraversato il centro storico, imboccando il viadotto Bisantis prima di affrontare la salita decisiva della giornata.

Il cambio di maglia rosa sulla salita di Cozzo Tunno

Il momento cruciale della corsa si è verificato sulla lunga ascesa verso Cozzo Tunno, dove il gruppo si è progressivamente ridotto a circa quaranta corridori. L’uruguaiano Thomas Silva, che vestiva la maglia rosa dopo la vittoria nella seconda tappa, ha perso contatto, accumulando un pesante distacco e cedendo il simbolo del primato a Ciccone, giunto terzo al traguardo. Da segnalare anche il ritiro dell’olandese Wilco Kelderman, terzo al Giro 2020, avvenuto prima della partenza, privando Jonas Vingegaard di un prezioso gregario in salita.

Al termine della tappa, un emozionato Giulio Ciccone ha dichiarato: “È una grandissima emozione la maglia rosa… Ho sempre sognato di vestirla…”. L'italiano ha aggiunto che difenderla sarà il suo obiettivo primario, pur essendo consapevole delle difficoltà che presenteranno le prossime tappe.

Narváez trionfa e ringrazia la squadra

Jhonatan Narváez ha conquistato la vittoria di tappa con uno sprint potente, superando Orluis Aular e lo stesso Ciccone. L’ecuadoriano, già vincitore di tappe al Giro in passato, ha espresso la sua soddisfazione: “Sono molto contento... la squadra ha riposto molta fiducia in me... oggi ho pedalato con molta, molta forza… domani sarà un altro giorno.” Narváez ha evidenziato l’importanza di questo successo dopo mesi di allenamento in Ecuador, rivolgendo un ringraziamento speciale alla sua famiglia e alla squadra per il costante sostegno.

Il compagno di squadra di Narváez, Jan Christen, ha animato il finale tentando un attacco nell’ultimo chilometro e mezzo, ma è stato ripreso dal gruppo dei migliori. Christen si trova ora in seconda posizione nella classifica generale, a quattro secondi da Ciccone, grazie ai secondi di abbuono guadagnati sia all’arrivo che nella volata intermedia. L’australiano Kaden Groves ha invece abbandonato la corsa durante la tappa, ancora condizionato da una caduta subita nei primi giorni.

Prossimi appuntamenti del Giro

La quinta tappa del Giro d’Italia prevede un percorso collinare di 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza, promettendo nuove sfide per la maglia rosa e per i pretendenti alla vittoria finale.

Dopo tre giorni relativamente tranquilli in Bulgaria, la corsa ha ritrovato in Italia un ritmo più acceso, con la salita di Cozzo Tunno che ha già lasciato un segno evidente sulla classifica. Il pubblico italiano ha accolto con entusiasmo il ritorno della carovana rosa, mentre i protagonisti si preparano ad affrontare le difficoltà delle prossime frazioni.