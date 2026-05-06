Per la prima volta nella sua storia, la Bulgaria si appresta a ospitare la Grande Partenza del Giro d’Italia. L'evento ciclistico di risonanza internazionale si svolgerà dall’8 al 10 maggio 2026 e vedrà il gruppo dei corridori affrontare tre tappe suggestive, attraversando alcune delle località più affascinanti del Paese. La cerimonia ufficiale di apertura, un momento storico per lo sport bulgaro e per la prestigiosa manifestazione, è in programma presso il summer theatre di Burgas, affacciato sulla splendida costa del Mar Nero.

La presentazione delle squadre si terrà alla presenza delle più alte autorità sportive e istituzionali bulgare.

Tra gli interventi previsti, quelli del ministro dello Sport e della Gioventù, Dimitar Iliev, e del ministro del Turismo, Irena Georgieva, i quali sottolineeranno l’importanza strategica di questo appuntamento per la promozione del territorio e per la storia del ciclismo europeo. Il percorso della Grande Partenza è stato concepito per offrire agli atleti e agli spettatori uno scenario unico, spaziando dalle antiche coste del Mar Nero allo skyline medievale di Veliko Tarnovo, fino ai suggestivi passi montani che sovrastano Plovdiv e Sofia.

Un nuovo capitolo per il ciclismo europeo

La scelta della Bulgaria come sede inaugurale del Giro d’Italia 2026 rappresenta una novità assoluta per la corsa rosa, che in questo modo amplia i propri orizzonti geografici e coinvolge attivamente nuovi territori nella sua storia ultracentenaria.

L’evento è percepito come una straordinaria opportunità per valorizzare le bellezze naturali e culturali della nazione balcanica, rafforzando al contempo i legami sportivi a livello internazionale. Le tappe disegnate promettono di mettere a dura prova i corridori su percorsi variegati, che si snodano tra il litorale, città ricche di storia e impegnative ascese montane.

L'importanza della scelta bulgara

La decisione di far partire il Giro d’Italia dalla Bulgaria è stata accolta con grande entusiasmo dalle istituzioni locali, che riconoscono nell’evento una vetrina internazionale di inestimabile valore per il Paese. La partecipazione delle massime autorità sportive e turistiche alla cerimonia di apertura a Burgas evidenzia l’impegno congiunto nel promuovere le ricchezze del territorio attraverso il veicolo dello sport.

La Bulgaria si prepara, dunque, a scrivere un nuovo capitolo nella storia del ciclismo europeo, regalando agli appassionati una Grande Partenza ricca di fascino e significative novità, destinata a lasciare un segno duraturo.