Una giornata memorabile per il tennis italiano e per Federico Cinà. Il giovane tennista palermitano, classe 2007, ha siglato la sua prima storica vittoria in un torneo del Grande Slam, superando Reilly Opelka nel primo turno del Roland Garros. L'incontro, disputato sui celebri campi in terra rossa di Parigi, si è rivelato una vera e propria battaglia, conclusasi in cinque set con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 6-7 6-4. Dopo ben tre ore e ventuno minuti di gioco, il diciannovenne, proveniente dalle qualificazioni e al suo debutto assoluto nel tabellone principale di uno Slam, ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera.

La sfida ha preso il via con lo statunitense Opelka, numero 75 del mondo, che ha mostrato subito la sua esperienza aggiudicandosi il primo set. Tuttavia, Cinà ha dimostrato una reazione di grande carattere, ribaltando l'inerzia del match e conquistando con determinazione il secondo e il terzo parziale. La sua maggiore solidità negli scambi e una gestione efficace dei momenti chiave hanno fatto la differenza. Nel quarto set, l'americano è riuscito a rientrare, portando la contesa al tie-break e imponendosi, rimandando così il verdetto finale al quinto e decisivo set. Qui, il giovane palermitano ha saputo mantenere la calma e, con una prestazione di notevole maturità, ha chiuso la partita sul 6-4, festeggiando la sua prima, attesissima, vittoria in un main draw Slam.

Un traguardo storico per il tennis azzurro

Con questo straordinario successo, Federico Cinà si afferma come il primo giocatore nato nel 2007 a vincere un match nel tabellone principale di un Grande Slam. Il giovane siciliano, che occupa attualmente la posizione numero 238 del ranking ATP, ha saputo superare un avversario di calibro ed esperienza come Opelka, il quale vanta sei partecipazioni al Roland Garros e un terzo turno come miglior risultato nell'edizione 2021. La crescita di Cinà è stata seguita con attenzione dal padre Francesco, ex tennista di successo e storico coach di Roberta Vinci, che ha indubbiamente contribuito alla sua formazione. Ora, l'attenzione si sposta sul prossimo match, dove Cinà affronterà il vincitore della sfida tra lo svizzero Stan Wawrinka e l'olandese Jesper De Jong.

Prossimi impegni e prospettive future

Al secondo turno del prestigioso torneo parigino, Cinà incrocerà la racchetta con uno tra lo svizzero Stan Wawrinka, ex campione del Roland Garros nel 2015 e attuale numero 113 ATP, e l'olandese Jesper De Jong, numero 106 del ranking e ripescato in tabellone come lucky loser. Questa vittoria significativa di Cinà non è solo un trionfo personale, ma rappresenta anche un segnale di grande importanza per l'intero movimento tennistico italiano. Essa evidenzia l'emergere di una nuova generazione di talenti capaci di imporsi con determinazione e coraggio anche sui palcoscenici più prestigiosi del circuito mondiale. Il percorso di Federico Cinà a Parigi prosegue dunque con rinnovato entusiasmo e grande attenzione, alimentando le speranze per nuove sfide e possibili, ulteriori sorprese in questo entusiasmante Roland Garros.