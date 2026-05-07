Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha annunciato la revoca delle restrizioni che in precedenza impedivano agli atleti bielorussi di partecipare alle Olimpiadi. Questa decisione, comunicata dal comitato esecutivo, segna un cambiamento significativo: gli sportivi della Bielorussia potranno ora prendere parte ai Giochi di Los Angeles 2028 non più come neutrali, ma con una propria delegazione ufficiale. Ciò significa che saranno presenti alla cerimonia di apertura e inclusi nel medagliere, un ritorno alla piena rappresentanza nazionale.

La dichiarazione del Cio è chiara: l'organizzazione “non raccomanda più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre”.

Questa apertura spiana la strada alle singole federazioni sportive internazionali, che avranno il compito di recepire e attuare formalmente la nuova normativa. Il tempismo di questo provvedimento è stato attentamente studiato, tenendo conto che per alcune discipline e aree geografiche, il periodo di qualificazione per i Giochi del 2028 inizierà già dalla prossima estate, garantendo così una pianificazione adeguata.

Le restrizioni per gli atleti russi rimangono in vigore

Nonostante la revoca delle misure per la Bielorussia, le restrizioni per la Russia rimangono pienamente in vigore. Gli atleti russi continuano a essere esclusi dalla maggior parte delle competizioni internazionali, una conseguenza diretta dell’invasione dell’Ucraina nel 2022.

Tuttavia, ad alcuni di loro è stato concesso di gareggiare come “atleti neutrali individuali”, senza i colori nazionali e in numero strettamente limitato. Un esempio di questa modalità si è visto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, dove i bielorussi avevano gareggiato insieme ai russi in questa veste: diciassette atleti a Parigi e sette in Italia.

Il Cio ha voluto precisare che la situazione del Comitato Olimpico Russo (Roc) è considerata diversa rispetto a quella della Bielorussia. Il Roc è infatti sospeso dall’autunno 2023, a causa della decisione di aver posto sotto la propria autorità le organizzazioni sportive di quattro regioni ucraine occupate. A ciò si aggiungono nuove e crescenti preoccupazioni emerse di recente riguardo all'integrità del sistema antidoping russo, un fattore che contribuisce ulteriormente al mantenimento delle sanzioni.

Principio di neutralità e prospettive per Los Angeles 2028

Il Cio ha ribadito un principio fondamentale: “la partecipazione degli atleti alle competizioni internazionali non dovrebbe essere limitata dalle azioni dei loro governi, inclusa la partecipazione a guerre o conflitti”. Questa dichiarazione rafforza la logica dietro la revoca delle restrizioni per la Bielorussia, consentendo ora alle federazioni di implementare la nuova politica. Ciò aprirà la strada a una presenza ufficiale della delegazione bielorussa ai Giochi di Los Angeles 2028, con la piena dignità di una squadra nazionale. La decisione è stata strategicamente temporizzata per allinearsi con l’inizio dei periodi di qualificazione per i prossimi Giochi, che prenderanno il via nell’estate dell’emisfero nord.

Per quanto concerne la Russia, la partecipazione rimane circoscritta agli atleti che non hanno sostenuto attivamente il conflitto e solo sotto la bandiera di atleti neutrali individuali. Il futuro della presenza russa alle Olimpiadi dipenderà in larga misura dall’evoluzione delle questioni legate all’antidoping e, più in generale, dalla complessa situazione geopolitica internazionale.