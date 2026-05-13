Sorana Cirstea affronterà Coco Gauff in semifinale al WTA di Roma giovedì 14 maggio alle ore 11:00 sul campo centrale del Foro Italico. In palio c'è un posto per la finale di uno dei tornei su terra battuta più prestigiosi. La rumena, veterana del circuito, cerca una finale di lusso per coronare un periodo di forma eccellente, mentre la statunitense, già campionessa Slam, punta a consolidare il suo status di élite anche sulla superficie rossa. Si preannuncia una sfida generazionale e di stili, un confronto tra l'esperienza e la solidità della rumena e la potenza atletica esplosiva della giovane stella americana.

Gauff favorita, ma Cirstea non è un'impresa impossibile

Le quote dei principali bookmaker vedono Coco Gauff netta favorita. Il bookmaker 10Bet quota il successo dell'americana a 1.40, mentre un'eventuale vittoria di Sorana Cirstea è offerta a 2.80. Quote simili si trovano su Betfair, con Gauff a 1.42 e Cirstea a 2.95. Il pronostico pende decisamente verso Gauff, la cui superiorità sulla carta è indiscutibile. Tuttavia, le quote per Cirstea suggeriscono che la sua non è una missione impossibile; la rumena ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e una sua vittoria, sebbene considerata un upset, non sarebbe un miracolo sportivo, ma il frutto di una prestazione di altissimo livello contro una delle migliori al mondo.

Le statistiche dei quarti di finale: solidità rumena contro resilienza americana

Sorana Cirstea arriva a questa semifinale dopo aver liquidato Jelena Ostapenko in due set con il punteggio di 6-1, 7-6. I numeri della rumena sono sinonimo di solidità e controllo: con un solo ace e un solo doppio fallo, ha dimostrato grande sicurezza al servizio. La sua efficacia sulla prima palla è stata notevole, con il 71% dei punti vinti, ma è il dato sulla seconda a impressionare: un eccellente 65% di punti conquistati, che le ha permesso di non offrire appigli alla sua avversaria. Cinica e precisa, Cirstea ha convertito il 50% delle palle break a sua disposizione (4 su 8), dominando lo scambio e vincendo il 60% dei punti totali del match (72 contro i 49 di Ostapenko).

Dall'altra parte della rete, Coco Gauff ha dovuto lottare molto di più per avere la meglio su Mirra Andreeva, superata in tre set (4-6, 6-2, 6-4) al termine di una battaglia intensa. Le statistiche della statunitense rivelano una partita più dispendiosa e meno lineare. Nonostante un'alta percentuale di prime in campo (72%), Gauff ha vinto "solo" il 61% dei punti, una cifra inferiore a quella della sua prossima avversaria. Il vero campanello d'allarme, però, suona sulla seconda di servizio: solo il 38% dei punti vinti, un dato che Cirstea cercherà sicuramente di sfruttare. I 4 doppi falli testimoniano una maggiore pressione, ma la forza di Gauff risiede nella sua incredibile resilienza: ha salvato 7 delle 12 palle break concesse e ne ha convertite 7 su 17, dimostrando una mentalità da campionessa nei momenti cruciali.

La sfida sarà dunque tra la solidità chirurgica di Cirstea e la capacità di Gauff di assorbire la pressione e trovare la via d'uscita anche nelle situazioni più complesse.

Ranking e precedenti: la terra battuta può rimescolare le carte

Il divario nel ranking WTA è notevole. Coco Gauff si presenta a Roma da numero 4 del mondo con 6749 punti, a conferma di una stagione ai vertici. Il suo movimento in classifica è in ascesa. Sorana Cirstea occupa la posizione numero 27 con 1595 punti. Anche il suo ranking è in crescita, un segnale importante per una giocatrice esperta che sta vivendo una seconda giovinezza tennistica. Per quanto riguarda gli scontri diretti, il bilancio sorride alla tennista americana, che conduce per 2-0.

Tuttavia, entrambi i precedenti si sono disputati su superfici veloci, dove la potenza di Gauff può essere espressa al meglio. Sulla terra battuta del Foro Italico, una superficie più lenta che premia la tattica e la costruzione del punto, i valori potrebbero essere rimescolati, offrendo a Cirstea una chance concreta di scrivere un capitolo inedito e sorprendente nella loro rivalità.

La partita si deciderà probabilmente sulla diagonale del rovescio, dove entrambe le giocatrici sono in grado di generare grande velocità e trovare angoli acuti. La chiave per Cirstea sarà mantenere alte le percentuali al servizio, specialmente sulla seconda, per evitare di finire subito in difesa sotto i colpi potenti di Gauff.

Per la statunitense, invece, sarà cruciale limitare il numero di errori non forzati e aggredire la seconda palla della rumena, cercando di prendere il controllo dello scambio fin dai primi colpi per non dare a Cirstea il tempo di organizzare il suo gioco solido e preciso da fondo campo. Sarà una battaglia di nervi e di strategie, con il pubblico romano pronto a sostenere lo spettacolo.