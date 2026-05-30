Sorana Cirstea affronta Xiyu Wang negli ottavi di finale del Grande Slam. L'incontro è in programma domenica 31 maggio, con inizio previsto per le ore 09:00, sulla terra rossa del Roland Garros a Parigi. La posta in palio è un posto nei quarti di finale del WTA French Open. La sfida oppone l'esperienza della rumena Cirstea all'ambizione della giovane Wang, in un match che metterà a confronto due stili di gioco e percorsi differenti.

Cirstea favorita, Wang outsider: le quote

Le quote dei bookmaker indicano Sorana Cirstea come netta favorita. La sua vittoria è quotata attorno a 1.17, a testimonianza della fiducia degli addetti ai lavori.

Xiyu Wang è considerata l'outsider, con quote per la sua vittoria che variano tra 4.50 e 5.00. Questo divario riflette la differenza di ranking, esperienza e lo stato di forma della Cirstea. Il pronostico pende verso la giocatrice rumena, con una vittoria in due set considerata lo scenario più probabile. Wang, tuttavia, potrà giocare senza pressione.

Analisi tecnica: dominio Cirstea, solidità Wang

Sorana Cirstea arriva agli ottavi dopo una prestazione dominante nel turno precedente contro Solana Sierra, vinta con un doppio 6-0. La rumena ha messo a segno 3 ace, un solo doppio fallo e ha ottenuto il 90% di punti vinti sulla prima di servizio. Ha vinto il 100% dei game al servizio e in risposta, convertendo 6 palle break su 19.

Con 11 errori non forzati a fronte di 11 vincenti, Cirstea ha dimostrato un controllo totale del gioco.

Xiyu Wang ha superato Yuliia Starodubtseva con il punteggio di 6-3, 7-5. La sua prestazione è stata solida, con 3 ace e nessun doppio fallo. Le percentuali al servizio sono state del 58% sia sulla prima che sulla seconda palla. Wang ha salvato 9 palle break su 13, dimostrando freddezza nei momenti cruciali, e ha convertito 6 break point su 8. Il suo punto debole sono stati i 25 errori non forzati, a fronte di 18 vincenti, un dato che potrebbe penalizzarla contro la precisione di Cirstea.

Ranking e precedenti: un divario evidente

Sorana Cirstea occupa la posizione numero 18 del ranking WTA, con 1985 punti, confermando il suo status di giocatrice di élite.

Xiyu Wang si trova alla posizione numero 148 con 516 punti. Questo divario di oltre 130 posizioni evidenzia una differenza sostanziale in termini di esperienza e consistenza di rendimento. Le due atlete non si sono mai affrontate in precedenza nel circuito maggiore.

La sfida si preannuncia come un confronto tra favorita e outsider. Cirstea cercherà di imporre il proprio ritmo da fondocampo, sfruttando potenza e precisione. Per Wang, sarà fondamentale limitare gli errori non forzati, servire con alte percentuali e variare il gioco. La capacità di Wang di reggere l'urto iniziale e trasformare la partita in una battaglia di nervi sarà cruciale per colmare il divario tecnico e di esperienza.