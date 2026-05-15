Il Manchester City si prepara per un appuntamento cruciale: la finale della FA Cup contro il Chelsea, in programma domani a Wembley. I Citizens puntano a conquistare il loro secondo trofeo stagionale, mentre il Real Madrid attraversa una fase di profonda e crescente instabilità interna.

Manchester City: la corsa al secondo trofeo e il sogno Premier League

Domani, alle ore 15, lo storico stadio di Wembley sarà il palcoscenico della finale di FA Cup che vedrà contrapporsi il Manchester City e il Chelsea. La squadra di Pep Guardiola, già reduce dalla vittoria nella Coppa di Lega contro l’Arsenal, è determinata a sollevare il suo secondo trofeo della stagione.

Questo successo non solo arricchirebbe il palmarès, ma manterrebbe anche vive le speranze per il titolo di Premier League, dove il City è attualmente in corsa serrata con l’Arsenal, con un vantaggio di due punti a due giornate dalla fine del campionato. Per l'occasione, Guardiola dovrebbe schierare un attacco dinamico, con Doku, Chercky e Semeyo a supporto del bomber Haaland. Per il Chelsea, che occupa la nona posizione in classifica, questa finale rappresenta l'ultima concreta possibilità per assicurarsi un posto nelle competizioni europee della prossima stagione, rendendo la partita un appuntamento imperdibile e ad alta tensione.

Real Madrid: tra tensioni interne e il rischio di una stagione senza titoli

Il Real Madrid è avvolto da una crisi profonda che sta scuotendo le fondamenta del club. Le polemiche interne hanno raggiunto il culmine con lo scontro tra la stella Mbappé e l'allenatore Arbeloa. Il talentuoso attaccante francese è stato escluso dalla formazione titolare e ha ricevuto fischi dal pubblico del Bernabéu, esprimendo pubblicamente il suo malcontento con la dichiarazione: "Per l'allenatore sono la quarta scelta". La gravità della situazione ha spinto il presidente Florentino Pérez a convocare una conferenza stampa d'urgenza, a seguito di una riunione del consiglio direttivo svoltasi in un clima di forte e palpabile tensione.

Il club madrileno rischia seriamente di concludere la stagione senza alcun titolo importante per il secondo anno consecutivo, una situazione che non si verificava da oltre un decennio e che evidenzia la portata della crisi. Questa instabilità è stata ulteriormente aggravata dalla recente sconfitta nel Clasico e dalle crescenti tensioni tra i giocatori e lo staff tecnico, minando la serenità e la coesione all'interno della squadra.

Mentre il Manchester City si proietta verso un possibile "double" nazionale, con la FA Cup e la Premier League ancora in gioco, il Real Madrid si trova ad affrontare una delle sue stagioni più difficili. La netta differenza di prospettive tra i due giganti del calcio europeo sottolinea le diverse traiettorie che stanno percorrendo in questo momento cruciale della stagione.