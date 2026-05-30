Flavio Cobolli ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros, superando lo statunitense Learner Tien in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. L’azzurro ha ottenuto questa significativa vittoria sul campo centrale di Parigi, segnando la sua prima affermazione su questo prestigioso palcoscenico. Al termine del match, il tennista italiano, testa di serie numero dieci, ha espresso grande soddisfazione per la sua prestazione, evidenziando l'importanza del risultato e l'emozione di giocare davanti a un pubblico numeroso, inclusi amici e sostenitori.

Nel suo commento post-partita, Cobolli ha interagito con il pubblico parigino, ringraziandoli con un "merci" e scherzando sulla finale di Champions League in programma quella stessa sera. Ha rivelato di aver giocato a calcio con Riccardo Calafiori e di tifare per il PSG e Luis Enrique, auspicando una partita ricca di gol ma chiedendo anche di potersi riposare tranquillamente. Ha inoltre osservato come l'atmosfera al Roland Garros quest'anno sia diversa a causa dell'assenza di alcuni grandi campioni, una circostanza che, a suo dire, apre nuove e concrete opportunità per tutti i partecipanti al torneo.

La prossima sfida: Zachary Svajda e un tabellone aperto

Guardando al prossimo turno, Cobolli si preparerà ad affrontare Zachary Svajda, un avversario che conosce bene dai tempi degli allenamenti.

L'azzurro ha sottolineato la necessità di prestare molta attenzione, consapevole delle insidie che lo attendono. Ha ribadito con convinzione che il Roland Garros, giocato sulla sua superficie preferita, la terra battuta, rappresenta una grande occasione. Con un riferimento al suo percorso, ha affermato che "sognare non è mai sbagliato", specialmente in un tabellone particolarmente aperto come quello attuale, che offre concrete possibilità di avanzamento.

La vittoria su Tien e il percorso di Cobolli

Il successo ottenuto contro Learner Tien assume un significato ancora più profondo se si considera il precedente tra i due: lo statunitense aveva infatti prevalso nell'unico confronto diretto della stagione precedente a Pechino.

Inoltre, Tien arrivava a questo match forte di una striscia di sei vittorie consecutive e reduce dalla conquista del suo primo titolo sulla terra battuta a Ginevra. Nonostante ciò, Cobolli ha saputo imporsi con autorità, mettendo in mostra varietà e profondità nei suoi colpi e gestendo con sicurezza i momenti cruciali dell'incontro, come testimoniato da un estenuante scambio da ventisette colpi concluso con un vincente di diritto. La determinazione e la concentrazione dell'italiano sono emerse anche nelle sue parole scherzose: "Oggi non voglio parlare di tennis, c’è la finale di Champions League", ricordando la sua radicata passione per il calcio e il suo passato da giovane calciatore. Il percorso di Flavio Cobolli a Parigi prosegue dunque con rinnovato entusiasmo e ambizione, in un'edizione del torneo che sembra promettere nuove opportunità ai protagonisti emergenti.