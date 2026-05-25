Flavio Cobolli ha definito Parigi “il torneo più bello che un tennista soprattutto europeo possa giocare al giorno d’oggi”, esprimendo gratitudine per poter disputare il Roland Garros. L'evento è reso ancora più significativo dal settantesimo anniversario del gemellaggio tra la capitale francese e Roma.

Reduce dalla vittoria nel derby italiano contro Andrea Pellegrino, il giovane romano ha sottolineato che “il livello del ranking, soprattutto nei grandi tornei, poco conta”, riconoscendo come Pellegrino abbia dimostrato di essere tra i top 100.

Riguardo al prossimo avversario, Cobolli ha ricordato il precedente confronto con Wu Yibing quest’anno sul cemento ad Acapulco, avvertendo: “È un giocatore molto forte con cui devo stare molto attento”, evidenziando la necessità di massima cautela.

Sul tema dell’arbitraggio, Cobolli ha aggiunto che “l’occhio di falco può dare una grande mano” su erba o cemento. Tuttavia, per la terra rossa, si è dichiarato “tradizionalista”, affermando che “il tennis è nato così e mi piace così”.

La vittoria nel match d’esordio

Il derby italiano tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino si è concluso con la vittoria in tre set per il romano (6‑4, 7‑6(4), 6‑3), che ha così conquistato l’accesso al secondo turno del Roland Garros. Il successo è arrivato in due ore e ventitré minuti, in un match equilibrato nei primi due set e dominato da Cobolli nel terzo. Il giovane capitolino, decima testa di serie, ha confermato il pronostico a suo favore.

Il prossimo avversario nel tabellone

Al secondo turno, Flavio Cobolli affronterà il vincente della sfida tra il cinese Yibing Wu e l’americano Marcos Giron. Wu Yibing è considerato un avversario temibile, soprattutto sul cemento, superficie su cui Cobolli lo ha già incontrato in passato. L'incontro si preannuncia come una sfida delicata, nella quale il tennista romano dovrà dimostrare la sua solidità e la capacità di adattarsi efficacemente anche su superfici diverse dalla terra battuta.