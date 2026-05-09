Il tennista romano Flavio Cobolli ha celebrato con grande emozione il suo successo agli Internazionali d’Italia, superando in due set Terence Atmane. Dopo la vittoria, Cobolli ha espresso il suo profondo apprezzamento per il pubblico romano e il desiderio di poter vivere “questa atmosfera tutti i giorni dell’anno”, sottolineando il legame speciale con il torneo e il Foro Italico.

L'entusiasmo di Cobolli per il pubblico

“Sogno questa atmosfera tutti i giorni dell’anno: noi italiani vogliamo arrivare tutti qui carichi e fare bene, il pubblico ti ama, ci dà una grande spinta, vogliamo giocare il nostro miglior tennis davanti a loro, che si meritano di avere tanti italiani durante l’anno”.

Con queste parole, Cobolli ha riassunto il suo stato d'animo, evidenziando la carica e l'affetto ricevuti dagli spettatori dopo la sua prestazione vincente contro Atmane.

Riguardo ai cori provenienti dallo stadio Olimpico, uditi durante il primo set, il tennista ha commentato: “Li ho sentiti ma lo stadio è bello per questo. Sono i cori della squadra di casa e di quella ospite, è giusto così. Io sono della Roma, ma non vedo cosa più bella di tifare per la propria squadra e cantare l’inno”. Un'affermazione che sottolinea la sua passione sportiva e il rispetto per il tifo, pur essendo un tifoso della Roma.

Il desiderio di giocare sul Pietrangeli

Interrogato sulla possibilità di scendere in campo sul Centrale, Cobolli ha rivelato un desiderio intriso di umiltà: “Il mio più grande sogno è giocare sul Pietrangeli.

Ma non ho pretese, non ho richieste, sono sicuro che il torneo farà il meglio per me e quindi sono pronto a giocare su tutti i campi e a qualsiasi condizione”. Una dichiarazione che riflette la sua dedizione e la disponibilità a mettersi in gioco ovunque per il torneo di casa.

Il forte legame con Roma e gli Internazionali

Il rapporto di Flavio Cobolli con il pubblico romano e gli Internazionali d’Italia è profondo e condiviso da altri tennisti locali. L'entusiasmo dei giocatori romani è palpabile, con Matteo Berrettini e Cobolli stessi descritti come “come fratelli”. Cobolli aveva già espresso in passato il suo attaccamento, dichiarando: “Aspettiamo gli Internazionali tutto l’anno”, a testimonianza del forte legame emotivo con la competizione e con la sua città natale.