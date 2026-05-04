Il tennista romano Flavio Cobolli ha manifestato un marcato ottimismo in vista degli Internazionali d'Italia, un appuntamento di grande prestigio per il tennis azzurro. Le sue dichiarazioni sono giunte a margine di un significativo incontro al Quirinale, dove ha partecipato con il Presidente della Repubblica e le nazionali italiane vincitrici della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis. Cobolli ha descritto il torneo capitolino come "speciale per tutti noi", un evento in cui "vogliamo fare bene", pur riconoscendo la naturale presenza di "un po’ di pressione e tensione".

Nonostante ciò, il giovane atleta ha espresso una forte convinzione: "secondo me è l’anno buono". Ha inoltre sottolineato l'importanza dell'esempio di Jannik Sinner, le cui continue vittorie rappresentano uno stimolo fondamentale: "anche Jannik sta continuando a vincere e ci aiuta a migliorarci e a provare a raggiungere quel che sta raggiungendo lui, anche se è molto difficile." Questo riferimento evidenzia come i successi di Sinner fungano da potente catalizzatore per l'intero movimento tennistico italiano, spingendo gli altri atleti a elevare il proprio livello di gioco.

Con un tono leggero e scherzoso, il tennista romano ha poi commentato il suo rapporto con Jannik Sinner, rivelando un aneddoto simpatico.

"Sinner? Non l’ho sentito perché non voglio disturbarlo", ha affermato Cobolli, aggiungendo subito dopo: "Ci vedremo oggi e gli faremo tutti i complimenti." Questa battuta sottolinea un clima di rispetto e ammirazione reciproca tra i due atleti, pur mantenendo una certa distanza per non interferire con la preparazione o i momenti di riposo del collega più blasonato.

Il focus sul campo e la battuta sul derby Roma-Lazio

Interrogato sulla potenziale concomitanza tra la finale del singolare maschile degli Internazionali d'Italia e il sentito derby Roma-Lazio, un evento calcistico di grande risonanza nella Capitale e previsto per le ore 12:30, Flavio Cobolli ha risposto con un sorriso. La sua reazione, "credo che andrò al derby", ha rivelato la sua passione per l'evento sportivo cittadino.

Tuttavia, il tennista ha prontamente chiarito le sue priorità, ribadendo la sua piena dedizione al torneo in corso. "Sono focalizzato sulla prima partita di un tabellone difficile", ha affermato, sottolineando la necessità di un approccio metodico e attento. Ha poi aggiunto: "Bisogna prestare attenzione a tutti, più si va avanti meglio è. Ce la metteremo tutta." Queste parole evidenziano la sua determinazione e la consapevolezza della complessità del percorso che lo attende, dove ogni avversario merita la massima considerazione.

Il riconoscimento istituzionale al tennis italiano al Quirinale

L'incontro al Quirinale ha rappresentato un momento di alto valore simbolico per il tennis italiano, celebrando i recenti e storici successi delle nazionali.

Alla presenza del Presidente della Repubblica, sono state omaggiate le squadre vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, a testimonianza di un periodo d'oro per lo sport della racchetta in Italia. Durante la cerimonia, Flavio Cobolli, affiancato da Elisabetta Cocciaretto, ha avuto l'onore di consegnare al Presidente le repliche dei prestigiosi trofei conquistati. Questo gesto ha voluto rimarcare non solo le singole performance, ma soprattutto il valore del gruppo e l'importanza dell'unità di squadra come pilastri fondamentali per il raggiungimento di traguardi così significativi. L'evento ha conferito un importante riconoscimento istituzionale al movimento tennistico nazionale, proprio nel giorno in cui prendevano il via i tabelloni di qualificazione degli Internazionali d'Italia, legando idealmente i trionfi passati alle nuove sfide future.