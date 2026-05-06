Flavio Cobolli, tennista azzurro, ha manifestato il suo caloroso sostegno all'amico Riccardo Calafiori, difensore dell'Arsenal, che ha raggiunto la prestigiosa finale di Champions League. Durante una conferenza stampa agli Internazionali d’Italia a Roma, Cobolli ha espresso grande gioia per il traguardo dell'amico: “Vederlo in quella posizione lì, sapere che giocherà una finale di Champions è una cosa stupenda e gli faccio il più grande in bocca al lupo”, ha dichiarato il giovane atleta.

La qualificazione di Calafiori alla finale della massima competizione europea per club è stata assicurata grazie alla vittoria dell’Arsenal contro l’Atletico Madrid.

Cobolli ha poi aggiunto un augurio speciale per il difensore: “Spero possa realizzare il sogno Champions e anche l'altro”, riferendosi alla vittoria della Premier League. Per scaramanzia, il tennista ha preferito non pronunciare esplicitamente il secondo obiettivo, ma ha ribadito: “Lui è molto scaramantico e non lo voglio dire, ma glielo auguro”.

Un legame tra sportivi italiani

Il gesto di Flavio Cobolli evidenzia un legame significativo tra due giovani talenti italiani, entrambi impegnati su palcoscenici internazionali di grande prestigio. Da un lato, il tennis, con gli Internazionali d’Italia, uno degli appuntamenti più importanti del circuito. Dall'altro, il calcio, con la Champions League che cattura l'attenzione mondiale. Questa connessione tra discipline diverse sottolinea lo spirito di cameratismo e il reciproco supporto tra gli atleti del nostro paese.