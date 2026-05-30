Flavio Cobolli ha centrato un traguardo importante al Roland Garros, qualificandosi per gli ottavi di finale e celebrando la sua prima vittoria assoluta sul prestigioso campo centrale Philippe-Chatrier. Il giovane tennista romano ha espresso profonda soddisfazione per la sua performance, regalando al pubblico parigino un inatteso momento di leggerezza e simpatia.

Cobolli: trionfo in campo e ironia calcistica

Al termine di un match convincente contro l’americano Learner Tien, Cobolli ha condiviso le sue prime impressioni: “Sono molto felice di questa prestazione, è la mia prima vittoria in questo centrale”.

Con un gesto di apprezzamento verso gli spettatori, ha aggiunto un semplice e sentito “Merci” in francese, ringraziando il pubblico per il caloroso sostegno ricevuto durante l'incontro.

Con un tocco di arguta ironia, il tennista ha poi sapientemente spostato l’attenzione dalla competizione tennistica alla passione calcistica, menzionando l’imminente finale di Champions League. “Ma oggi non voglio parlare di tennis… c’è la finale di Champions League”, ha scherzato, strappando sorrisi. Ha poi rivelato un aneddoto personale, raccontando di aver giocato a calcio in passato con Riccardo Calafiori, ora difensore dell’Arsenal, e ha confessato la sua accesa fede per il Paris Saint-Germain e per il suo allenatore, Luis Enrique.

“Spero ci siano tanti gol. Ma non fate troppo casino, se vincete, lasciatemi dormire…”, ha concluso con un’ulteriore battuta, rivolta direttamente al pubblico di casa, che ha accolto le sue parole con divertimento.

Percorso vincente: gli ottavi e la predilezione per la terra

La conquista degli ottavi di finale sul campo principale rappresenta un momento significativo e un punto di svolta nella carriera di Flavio Cobolli, che raggiunge per la prima volta la seconda settimana del prestigioso torneo del Roland Garros. Questo successo è il culmine di una serie di match giocati con grande determinazione e conferma il buon momento di forma e la crescita costante del tennista romano nel circuito internazionale.

L’incontro contro Learner Tien è stato caratterizzato da un dominio incontrastato da parte di Cobolli, che ha chiuso la partita con un netto 6-2, 6-2, 6-3 in appena un’ora e 46 minuti di gioco. Al termine della sfida, Cobolli ha voluto sottolineare l’importanza del supporto ricevuto: “Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto”. Ha inoltre espresso parole di stima per il suo avversario: “Complimenti anche a Learner, ha giocato due partite incredibili e forse oggi era un po’ stanco”. Ricordando una precedente sconfitta, ha aggiunto: “Avevo perso contro di lui a Pechino, ma oggi si giocava su terra battuta, che è la superficie dove sono cresciuto e dove mi sento più a mio agio”.