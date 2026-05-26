Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al primo turno del Roland Garros, uscendo di scena contro la giovane russa Alina Korneeva. La tennista italiana è stata sconfitta con un doppio 6-3, in una partita condizionata dalle sue non perfette condizioni fisiche.

L'azzurra ha dovuto richiedere un medical time out tra il primo e il secondo set a causa di un problema al ginocchio sinistro, che è stato fasciato dallo staff medico. Questo inconveniente ha visibilmente influenzato il suo rendimento in campo.

Il match ha preso il via con ritmi elevati, e la diciottenne Korneeva, proveniente dalle qualificazioni, ha subito imposto il proprio gioco.

La russa ha strappato il servizio a Cocciaretto già nel primo game e ha inflitto ben tre break nel corso del primo set, approfittando dei diciassette errori gratuiti commessi dall'italiana in quel parziale. Cocciaretto ha mostrato difficoltà a trovare continuità e una resa particolarmente bassa con la seconda di servizio.

Le difficoltà fisiche e il rendimento in campo

Le difficoltà fisiche di Cocciaretto sono state evidenti per tutta la durata dell'incontro. L'azzurra ha richiesto l'intervento del fisioterapista in due occasioni, un chiaro segnale di una condizione non ottimale che ha pesato sul suo gioco. Nel secondo set, ha subito un altro break nel quarto gioco. Nonostante abbia avuto due importanti occasioni per recuperare nel settimo game, non è riuscita a concretizzare le palle break a sua disposizione.

Il bilancio finale dell'incontro per Cocciaretto è stato di ventotto errori gratuiti totali e un dato preoccupante sulla seconda di servizio, con soli sette punti conquistati su venticinque. Questi numeri sottolineano le difficoltà incontrate dall'italiana nel mantenere il controllo del gioco e nel contrastare l'aggressività dell'avversaria.

Korneeva: la prima vittoria al Roland Garros

Per la giovane Alina Korneeva, classe 2007 e attuale numero 117 del ranking mondiale, questa è la prima vittoria in carriera al Roland Garros. La russa, che ha superato le qualificazioni, ha dimostrato grande solidità e determinazione, capitalizzando le incertezze di Cocciaretto e mantenendo un ritmo costante e incisivo per tutta la partita.

L'eliminazione precoce al primo turno potrebbe avere ripercussioni sulla classifica mondiale di Cocciaretto, che rischia di perdere una posizione tra le prime quaranta. Al contrario, Korneeva prosegue il suo cammino nel prestigioso torneo parigino con un notevole slancio di fiducia, forte di un esordio vincente che ne conferma il potenziale.